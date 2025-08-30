美參院軍委會主席離台...強調美台關係正向發展 不受美中關稅影響

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國聯邦參議院軍委會主席威克爾（前右）及參議員費雪（前左）結束訪台行程，離台前舉行記者會，威克爾表示，美台關係只會往正面方向發展，不會受到美中貿易談判的發展所影響。記者李人岳／攝影
美國聯邦參議院軍委會主席威克爾及參議員費雪今天下午結束訪台行程，離台前舉行記者會，威克爾表示，訪問團此行要傳達強烈而堅定的訊息，就是「這是個別且自由的國家（This country is separate and free）」，理當能做自己的決定，他並強調，美台關係只會往正面方向發展，不會受到美中貿易談判的發展所影響。

威克爾及費雪昨日中午搭乘美國空軍專機抵台，旋風式停留一天時間，期間除了拜會賴總統外，今天上午與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及藍綠白立委舉行早餐會，會見國防部長顧立雄並與副總統蕭美琴共進午餐，離台前於台北賓館舉行記者會。

威克爾表示，他們與賴總統進行全方位議題交流，也和軍方、行政部門互動，他強調訪問團的目的不只是了解和傾聽，更要傳達強烈而堅定的訊息，就是「這是個別且自由的國家」，理當能做自己的決定，他強調這樣的理念來，多年來一直被「台灣關係法」及「六項保證」所支持。

記者詢問，訪問團會將哪些訊息帶回美國，以及台灣提升防衛能力的軍備著力點。威克爾表示，他要傳達一個訊息，就是「美台關係只會往正面方向發展，並將持續如此」，台灣所採取的任何決策，都應由這個享有獨立、主權的民主政體以及其領導層來做出決定。

他強調「我們的軍隊每天都在互相合作」，印太地區有勢力相信他們可以將自身意志強加於一個個別的國家，美國將持續開發必要武器，來證明這些勢力是錯誤的。

媒體也詢問，目前台美間包括無人機等軍事共同生產進程，以及美國總統川普政府與北京互動是否影響台美合作與台灣利益。威克爾表示，他認為會有共同製造與生產的努力，而這將取決於太平洋兩岸以及美方所具備的技術能力，美方對建議與創新都保持開放態度。

至於美中關稅談判，威克爾指出，世界各地都在進行貿易談判，美方樂於將美商生產的許多優秀產品，銷售到世界各地，但這絕不可能影響到美國與台灣間的防務合作與友誼。

