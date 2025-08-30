快訊

澎恰恰直播叫賣地瓜…王彩樺心疼揭內幕 「偕友資助金額曝光」

黃國昌召近千名小草拆護欄8警傷 北市警：違反集遊法、報檢察官偵辦

KKTIX大當機！系統異常「超商無法取票」 業者1動作急救火

聽新聞
0:00 / 0:00

早餐會美參議院軍委會訪團 韓國瑜：朝野共同支持國防預算占GDP3%

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜今日上午在副院長江啟臣、國民黨立委陳永康、徐巧芯、民進黨立委陳冠廷、民眾黨立委林憶君、國際事務處長林晨富等人陪同下，與「美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）訪問團」一行早餐敘。韓國瑜表示，跨黨派共識已然形成，全力支持國防外交工作及深化台美夥伴關係，並支持明年我國國防預算增至超過占GDP3%，未來將朝北約會員國5%的目標努力。圖／韓國瑜辦公室
立法院長韓國瑜今日上午在副院長江啟臣、國民黨立委陳永康、徐巧芯、民進黨立委陳冠廷、民眾黨立委林憶君、國際事務處長林晨富等人陪同下，與「美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）訪問團」一行早餐敘。韓國瑜表示，跨黨派共識已然形成，全力支持國防外交工作及深化台美夥伴關係，並支持明年我國國防預算增至超過占GDP3%，未來將朝北約會員國5%的目標努力。圖／韓國瑜辦公室

立法院長韓國瑜今日上午在副院長江啟臣、國民黨立委陳永康、徐巧芯、民進黨立委陳冠廷、民眾黨立委林憶君、國際事務處長林晨富等人陪同下，與「美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）訪問團」一行早餐敘，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）也在場陪同。

雙方在寒暄致意後，韓國瑜誠摯歡迎威克爾及參議員費雪（Deb Fischer）聯袂訪台。韓國瑜表示，第11屆立法院上任之初，三政黨雖在國防外交議題持有若干不同意見，然經過一年半之磨合，跨黨派共識已然形成，全力支持國防外交工作及深化台美夥伴關係，並支持明年我國國防預算增至超過占GDP3%，未來將朝北約會員國5%的目標努力。

韓國瑜指出，台灣現正處於關鍵時刻，必須徹底理解中國共產黨及其領導人的思維邏輯，才能審慎因應各種挑戰。他強調台灣在俄烏戰爭後面臨來自中國更大的壓力，我國會擴大爭取國際支持，在此嚴峻區域環境下，因此國會外交日益重要，盼美國等理念相近盟友持續以具體行動支持台灣。韓國瑜最後誠摯感謝兩位參議員對台灣的大力支持與堅定友誼，並說明台灣不能在國際社會中黯淡無光，而是愈獲得國際支持，就愈安全。

江啟臣也歡迎睽違14年再度訪台的威克爾及首次訪台的費雪，今年5月初他率團訪問美國時，因時間有限最終未能與威克爾會晤，很高興今天在台灣相見，也盼下次訪團停留時間允許時，能夠陪同參觀立法院及走訪台灣其他城市。他續感謝美國對台灣的跨黨派支持，並表示他在金門服役時正值1996年台海危機，所以深切體認提升國家安全策略、強化台灣整體社會韌性、維持區域國家盟友關係的重要性，台灣將努力持續提升自我防衛能力，守護台海和平穩定。他也非常感謝AIT始終致力促進台美對話及交流，並盼未來雙方持續深化合作。

現場出席委員就台美相關議題與訪團進行交流，陳永康建議加強台美軍事交流及人員訓練，陳冠廷關注對美武器採購交付期程延宕議題，徐巧芯強調防止衝突及與民眾溝通之重要性，林憶君則說明民眾黨對外交國防議題之重視並強調以國家利益優先之立場。

雙方另就區域情勢、能源安全、灰色地帶戰略、國防預算、深化台美合作等雙方共同關切議題廣泛交換意見，餐敘氣氛友好愉快，發言踴躍並坦誠交流，歷約70分鐘，互贈禮品及合影後圓滿結束。

韓國瑜 國防預算 美國在台協會

延伸閱讀

與美參院軍委會訪團共進早餐 徐巧芯：加強台美關係 國民黨不缺席

海委會追加預算獲朝野支持 管碧玲感謝韓國瑜及藍綠白

火藥味沒了！預算協商黃國昌、柯建銘各讓一步 韓國瑜：心中一股暖流

柯建銘朝野協商喊理性對話 韓國瑜讚：溫良恭儉讓總召回來了

相關新聞

美參院軍委會主席離台...強調美台關係正向發展 不受美中關稅影響

美國聯邦參議院軍委會主席威克爾及參議員費雪今天下午結束訪台行程，離台前舉行記者會，威克爾表示，訪問團此行要傳達強烈而堅定...

停砍軍公教年金...藍拚2026固本 跟不跟白先做民調

立法院第11屆第3會期剛結束，新會期將於9月1日開始報到。針對新會期重要法案，包括地方制度法的「李四川條款」修法、軍公教...

影／黃國昌召近千名小草拆護欄...8警傷 北市警：違集遊法、報檢察官偵辦

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，現任黨主席黃國昌上午號召近千名支持者「小草」，在台北捷運中正紀念堂站出口舉辦「司法改...

早餐會美參議院軍委會訪團 韓國瑜：朝野共同支持國防預算占GDP3%

立法院長韓國瑜今日上午在副院長江啟臣、國民黨立委陳永康、徐巧芯、民進黨立委陳冠廷、民眾黨立委林憶君、國際事務處長林晨富等...

政院試算新版財劃法公式矛盾 逾300億無法分配

有關新版財劃法爭議，行政院發言人李慧芝30日在臉書表示，明年度地方統籌分配稅款，但經過試算，新版財劃法水平分配公式矛盾，...

聲援白營走讀！羅智強：當選藍黨魁 推修法追民進黨濫用檢調

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革，公民走讀」活動，警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。