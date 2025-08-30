快訊

一度爆衝突！民眾黨發起「走讀」8警受傷 蔣萬安說話了

台中北屯6歲男童10樓墜落…當場失去呼吸心跳 送醫搶救仍不治

影片網路瘋傳！店員被客人逼到崩潰下跪磕頭 超商總公司回應了

政院試算新版財劃法公式矛盾 逾300億無法分配

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
行政院發言人李慧芝。行政院／提供

有關新版財劃法爭議，行政院發言人李慧芝30日在臉書表示，明年度地方統籌分配稅款，但經過試算，新版財劃法水平分配公式矛盾，目前有超過300億元無法完成分配，中央要給錢也給不出去，得重新修法。

李慧芝表示，明年度地方拿到的中央統籌分配稅款，是史上最高根據財政部的數字，明年地方的普通統籌分配稅款總計達8488億元，比今年增加4027億元，幅度破90%。

李慧芝指出，不過，新版財劃法水平分配公式有問題，有部分地方增加幅度非常高，例如，雲林縣今年統籌分配款拿110億，明年暴增到246億元，幅度達123%。但連江縣明年度的統籌分配稅款是負成長，財政部只好想辦法幫連江縣彌平差額。

李慧芝說，地方統籌分配稅款創新高，但是城鄉差距也擴大，中央能夠給予的補助有限，不得不重新檢討中央與地方的事權分配。此外，水平分配公式矛盾，連中央要給錢都給不出去，超過300億元無法完成分配，要重新修法才能解決。

對此，行政院長卓榮泰今出席活動時也說明，新版財劃法的計算有一點誤差，希望用事後的方式，能把誤差補回來，讓計算更公平。從今天開始，他與祕書長張惇涵，以及重要的部會首長、主計長，會與各縣市長、財政人員進行溝通，討論新版財劃法的調整規劃。

稅款 財劃法 李慧芝

延伸閱讀

政院：新版財劃法公式矛盾 逾300億元無法分配須修法解決

韌性特別條例三讀 普發1萬 最快10月領取

明年中央統籌稅款大增89% 政院將邀各縣市首長討論

九三敬軍 政院：優惠折扣門市兩萬家以上 歷來最踴躍

相關新聞

影／黃國昌火力全開嗆分局長「丟臉」…北市警真的撤鐵馬護欄了

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今天號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，黃國昌...

總統官邸收陳情書 陳佩琪提3訴求：請對柯文哲公平審判

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，稍早總統府官邸派員出面收下民眾黨陳情書。民眾黨前主席柯文哲...

停砍軍公教年金...藍拚2026固本 跟不跟白先做民調

立法院第11屆第3會期剛結束，新會期將於9月1日開始報到。針對新會期重要法案，包括地方制度法的「李四川條款」修法、軍公教...

原沒刪文化幣經費何來追加？ 翁曉玲：利用青年情勒立院

國民黨立委翁曉玲今早表示，又有人在造謠，說本次立院全數刪減文化部的追加預算，包含刪減給青年學子的文化幣。她要說明一個重要...

爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告。民...

政院試算新版財劃法公式矛盾 逾300億無法分配

有關新版財劃法爭議，行政院發言人李慧芝30日在臉書表示，明年度地方統籌分配稅款，但經過試算，新版財劃法水平分配公式矛盾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。