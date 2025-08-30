政院試算新版財劃法公式矛盾 逾300億無法分配

有關新版財劃法爭議，行政院發言人李慧芝30日在臉書表示，明年度地方統籌分配稅款，但經過試算，新版財劃法水平分配公式矛盾，目前有超過300億元無法完成分配，中央要給錢也給不出去，得重新修法。

李慧芝表示，明年度地方拿到的中央統籌分配稅款，是史上最高根據財政部的數字，明年地方的普通統籌分配稅款總計達8488億元，比今年增加4027億元，幅度破90%。

李慧芝指出，不過，新版財劃法水平分配公式有問題，有部分地方增加幅度非常高，例如，雲林縣今年統籌分配款拿110億，明年暴增到246億元，幅度達123%。但連江縣明年度的統籌分配稅款是負成長，財政部只好想辦法幫連江縣彌平差額。

李慧芝說，地方統籌分配稅款創新高，但是城鄉差距也擴大，中央能夠給予的補助有限，不得不重新檢討中央與地方的事權分配。此外，水平分配公式矛盾，連中央要給錢都給不出去，超過300億元無法完成分配，要重新修法才能解決。

對此，行政院長卓榮泰今出席活動時也說明，新版財劃法的計算有一點誤差，希望用事後的方式，能把誤差補回來，讓計算更公平。從今天開始，他與祕書長張惇涵，以及重要的部會首長、主計長，會與各縣市長、財政人員進行溝通，討論新版財劃法的調整規劃。

