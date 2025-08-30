民團辦文化中元祭典 「青島東3號最久居民」柯建銘出席

快訊

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
獨立書店「左轉有書」下午舉行文化中元祭典，以紀念白色恐怖時期民主先烈。記者曾原信／攝影
獨立書店「左轉有書」下午舉行文化中元祭典，以紀念白色恐怖時期民主先烈。記者曾原信／攝影

獨立書店左轉有書下午於濟南路舉行文化中元祭典活動，並舉辦民主普渡，左轉有書指出，由於鄰近的「青島東路3號」過去曾為台灣警備總司令部軍法處看守所，因此舉行普渡，感念民主先靈，活動除邀請身為美麗島大審遭審判者之一的總統府資政姚嘉文，也邀請「青島東路3號」最久居民代表民進黨立委柯建銘出席。

獨立書店「左轉有書」下午舉行文化中元祭典，以紀念白色恐怖時期民主先烈，民進黨立委柯建銘（左）及總統府資政姚嘉文（右）等人出席。記者曾原信／攝影
獨立書店「左轉有書」下午舉行文化中元祭典，以紀念白色恐怖時期民主先烈，民進黨立委柯建銘（左）及總統府資政姚嘉文（右）等人出席。記者曾原信／攝影
獨立書店「左轉有書」下午舉行文化中元祭典，以紀念白色恐怖時期民主先烈，也邀請不義遺址「青島東路3號」最久居民民進黨立委柯建銘出席，柯建銘表示今天是以「居民」角色出席。記者曾原信／攝影
獨立書店「左轉有書」下午舉行文化中元祭典，以紀念白色恐怖時期民主先烈，也邀請不義遺址「青島東路3號」最久居民民進黨立委柯建銘出席，柯建銘表示今天是以「居民」角色出席。記者曾原信／攝影

總統府 柯建銘 獨立書店

