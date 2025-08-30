民團辦文化中元祭典 「青島東3號最久居民」柯建銘出席
獨立書店左轉有書下午於濟南路舉行文化中元祭典活動，並舉辦民主普渡，左轉有書指出，由於鄰近的「青島東路3號」過去曾為台灣警備總司令部軍法處看守所，因此舉行普渡，感念民主先靈，活動除邀請身為美麗島大審遭審判者之一的總統府資政姚嘉文，也邀請「青島東路3號」最久居民代表民進黨立委柯建銘出席。
