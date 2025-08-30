快訊

濃煙直竄天際！桃機第三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」教育局回應了

iPhone「正常使用」能撐多久？過來人曝數據：超級猛

聲援白營走讀！羅智強：當選藍黨魁 推修法追民進黨濫用檢調

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
柯文哲遭羈押滿周年，民眾黨主席黃國昌（中）號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場聚集破百人，黃國昌率眾走愛國西路欲行經總統官邸，但警方事先已對該路段管制，雙方在鐵馬護欄前對峙超過4小時，一度發生推擠衝突。記者許正宏／攝影
柯文哲遭羈押滿周年，民眾黨主席黃國昌（中）號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場聚集破百人，黃國昌率眾走愛國西路欲行經總統官邸，但警方事先已對該路段管制，雙方在鐵馬護欄前對峙超過4小時，一度發生推擠衝突。記者許正宏／攝影

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革，公民走讀」活動，警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引發黨主席黃國昌與群眾高喊「還我路權」，並爆發推擠衝突。國民黨立委羅智強今下午聲援，表示他當選國民黨主席，會推動修法，追查民進黨濫用檢調追殺在野黨，這些行為須受到懲罰。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭收押至今，民眾黨今上午舉辦走讀活動，與警方發生推擠衝突。

羅智強說，司法的公信來自於公平跟公正，但現在的司法不管是偵辦柯文哲的案件，還是在偵辦國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹的案件、國民黨案件，檢調公信力已經完全破產。今天衝突最大的根本在於，賴清德總統上任後濫用檢調，迫害、清算在野黨，累積民眾的憤怒。

羅智強表示，「我們當然尊重司法，我們也希望司法能夠尊重自己」，賴總統跟民進黨這一年多來，把司法弄成是「看家的護院」。他已經承諾，他擔任國民黨主席，就是要消滅不公平、不公正，因此他會成立「政治迫害調查委員會」，在立法院請在野黨推動修法，追查在民進黨執政期間濫用檢調，包括用「偵查公開」等不正手段追殺在野黨等方式，這些行為都須受到懲罰。

檢調 國民黨 司法改革

延伸閱讀

立院新會期銜接2026大選 公投併大選、年改藍列優先法案

當選主席為黃呂錦茹、柯文哲平反 羅智強拋設基金全額出訴訟費

國民黨立院黨鞭換血 羅智強接書記長、林沛祥任首副

羅智強選黨魁帶紅豆餅拜會 馬英九勉挺身扛責、世代交替

相關新聞

影／黃國昌火力全開嗆分局長「丟臉」…北市警真的撤鐵馬護欄了

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今天號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，黃國昌...

總統官邸收陳情書 陳佩琪提3訴求：請對柯文哲公平審判

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，稍早總統府官邸派員出面收下民眾黨陳情書。民眾黨前主席柯文哲...

停砍軍公教年金...藍拚2026固本 跟不跟白先做民調

立法院第11屆第3會期剛結束，新會期將於9月1日開始報到。針對新會期重要法案，包括地方制度法的「李四川條款」修法、軍公教...

原沒刪文化幣經費何來追加？ 翁曉玲：利用青年情勒立院

國民黨立委翁曉玲今早表示，又有人在造謠，說本次立院全數刪減文化部的追加預算，包含刪減給青年學子的文化幣。她要說明一個重要...

爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告。民...

聲援白營走讀！羅智強：當選藍黨魁 推修法追民進黨濫用檢調

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革，公民走讀」活動，警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。