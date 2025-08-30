停砍軍公教年金...藍拚2026固本 跟不跟白先做民調

立法院第11屆第3會期剛結束，新會期將於9月1日開始報到。針對新會期重要法案，包括地方制度法的「李四川條款」修法、軍公教年改等。民眾黨團副總召張啓楷認為，會贊成國民黨方向修法，將被減少的職位「補回來」；軍公教年改部分未來會進一步討論，先民調再參考國民黨版本。

李四川條款部分，是由國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人提出地制法修正草案，拿掉直轄市250萬人口門檻限制，無論人口多寡，直轄市都設三位副市長，由於台北市人口逐年流失，且目前三位副市長中的李四川，被看好將轉軌挑戰下屆新北市長，因此這項修法被稱為李四川條款。

張啓楷表示，目前民眾黨內部尚未討論，但現今少子化愈趨嚴重，確實對現地方自治跟縣市政府的業務推動會造成影響，確實需要多一個副市長，應該是會贊成往這個方向去修，把少掉的副縣長、副市長再把它「補回來」。張啓楷說，雖然目前還沒有討論，但他就黨團副總召的意見，應該會往這個方向走。

至於停砍軍公教年金，張啓楷說，去年民眾黨推很重要的警消人員所得替代力提高到八成，當時是先做民調，發現超過七成民眾都贊成，甚至是連年輕人的也贊成，民進黨過去一直操作這是一個世代對立，但那本就不只有退休的人，而是全部都適用，年輕人未來也會遇到。

張啓楷坦言，軍公教年金真的砍得太兇，年金的主管機關是考試院，當時考試院送的版本，是每一年好像只有降1%，是用10年的時間，每一年只降1%。但民進黨砍得太狠，推翻主管機關考試驗的版本，每一年都砍1.5％，現在更多的人的聲音是希望不要再砍，「已經到主管機關的紅線了，相信這個是比較多人能夠接受的。」

張啓楷說，國民黨有些人已經在遞案了，黨團屆時會再進一步討論，也包括會做民調，並參考國民黨的版本內容。此外，民眾黨在新會期將強力推動「公投綁大選」，因為民進黨在2019年修法將公投與大選脫鉤，導致投票率降低，這是民眾黨新會期強力要推動的優先法案，將公投帶出「鳥籠」。

