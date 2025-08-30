快訊

濃煙直竄天際！桃機第三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」教育局回應了

iPhone「正常使用」能撐多久？過來人曝數據：超級猛

聽新聞
0:00 / 0:00

停砍軍公教年金...藍拚2026固本 跟不跟白先做民調

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院第11屆第3會期剛結束，新會期將於9月1日開始報到，民眾黨團在新會期也將會強力推動部分優先法案。圖／聯合報系資料照
立法院第11屆第3會期剛結束，新會期將於9月1日開始報到，民眾黨團在新會期也將會強力推動部分優先法案。圖／聯合報系資料照

立法院第11屆第3會期剛結束，新會期將於9月1日開始報到。針對新會期重要法案，包括地方制度法的「李四川條款」修法、軍公教年改等。民眾黨團副總召張啓楷認為，會贊成國民黨方向修法，將被減少的職位「補回來」；軍公教年改部分未來會進一步討論，先民調再參考國民黨版本。

李四川條款部分，是由國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人提出地制法修正草案，拿掉直轄市250萬人口門檻限制，無論人口多寡，直轄市都設三位副市長，由於台北市人口逐年流失，且目前三位副市長中的李四川，被看好將轉軌挑戰下屆新北市長，因此這項修法被稱為李四川條款。

張啓楷表示，目前民眾黨內部尚未討論，但現今少子化愈趨嚴重，確實對現地方自治跟縣市政府的業務推動會造成影響，確實需要多一個副市長，應該是會贊成往這個方向去修，把少掉的副縣長、副市長再把它「補回來」。張啓楷說，雖然目前還沒有討論，但他就黨團副總召的意見，應該會往這個方向走。

至於停砍軍公教年金，張啓楷說，去年民眾黨推很重要的警消人員所得替代力提高到八成，當時是先做民調，發現超過七成民眾都贊成，甚至是連年輕人的也贊成，民進黨過去一直操作這是一個世代對立，但那本就不只有退休的人，而是全部都適用，年輕人未來也會遇到。

張啓楷坦言，軍公教年金真的砍得太兇，年金的主管機關是考試院，當時考試院送的版本，是每一年好像只有降1%，是用10年的時間，每一年只降1%。但民進黨砍得太狠，推翻主管機關考試驗的版本，每一年都砍1.5％，現在更多的人的聲音是希望不要再砍，「已經到主管機關的紅線了，相信這個是比較多人能夠接受的。」

張啓楷說，國民黨有些人已經在遞案了，黨團屆時會再進一步討論，也包括會做民調，並參考國民黨的版本內容。此外，民眾黨在新會期將強力推動「公投綁大選」，因為民進黨在2019年修法將公投與大選脫鉤，導致投票率降低，這是民眾黨新會期強力要推動的優先法案，將公投帶出「鳥籠」。

張啓楷 民眾黨 公投綁大選

延伸閱讀

韌性特別條例三讀 普發1萬 最快10月領取

民眾黨彰化布局升溫 張啓楷彰北服務處與縣黨部同揭牌

龔明鑫傳有望任經濟部長 張啓楷：賴政府只能小圈圈玩大風吹

張啓楷彰化公投催票與王惠美同坐 表態「要成為最好人選」

相關新聞

影／黃國昌火力全開嗆分局長「丟臉」…北市警真的撤鐵馬護欄了

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今天號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，黃國昌...

總統官邸收陳情書 陳佩琪提3訴求：請對柯文哲公平審判

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，稍早總統府官邸派員出面收下民眾黨陳情書。民眾黨前主席柯文哲...

停砍軍公教年金...藍拚2026固本 跟不跟白先做民調

立法院第11屆第3會期剛結束，新會期將於9月1日開始報到。針對新會期重要法案，包括地方制度法的「李四川條款」修法、軍公教...

原沒刪文化幣經費何來追加？ 翁曉玲：利用青年情勒立院

國民黨立委翁曉玲今早表示，又有人在造謠，說本次立院全數刪減文化部的追加預算，包含刪減給青年學子的文化幣。她要說明一個重要...

爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告。民...

聲援白營走讀！羅智強：當選藍黨魁 推修法追民進黨濫用檢調

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革，公民走讀」活動，警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。