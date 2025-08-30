快訊

被舉牌7次！黃國昌率百名小草「走讀」官邸 3人不適1警送醫恢復意識

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌為了聲援，號召民眾以「文化走讀」方式路過總統官邸。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌為了聲援，號召民眾以「文化走讀」方式路過總統官邸。記者翁至成／攝影

台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌為了聲援，號召民眾以「文化走讀」方式路過總統官邸，對賴清德表達不滿，儘管「走讀」不用申請路權，但北市警方認定黃國昌率眾已違法集會，今天共舉7次牌。活動最終在下午1點半左右落幕，有3人身體不適，其中1名維安女警意識不清倒地，送醫後恢復意識無大礙。

「走讀」活動從早上7點半開始，一路進行到下午1點半，共約6小時，期間黃國昌不斷持大聲公嗆聲，要求廢除集會遊行惡法、還我路權、賴清德下台等語。

黃國昌率眾違法聚集已違反集會遊行法規定，警方本場共對黃國昌舉7次牌，包括8點16分第一次勸導，8點38分第一次舉牌警告，9點25分舉牌命令解散，9點38分舉牌制止，9點58分舉牌制止，11點12分舉牌制止，11點41分舉牌制止。

今天大台北酷暑難耐，最高溫飆破36.8度，中午約12點多左右，現場傳出3人身體不適。北市消防局指出，活動現場有2位民眾及1位員警身體不適，1位民眾（男性30歲）經救護人員處置後，表示不需就醫，1位民眾（男性44歲）意識清楚，頭暈，送往台大醫院，1位派出所員警（女性30歲），意識不清，送台大醫院。

今天大台北酷暑難耐，最高溫飆破36.8度，現場仍聚集破百名「小草」參與「走讀」活動。記者翁至成／攝影
今天大台北酷暑難耐，最高溫飆破36.8度，現場仍聚集破百名「小草」參與「走讀」活動。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌為了聲援，號召民眾以「文化走讀」方式路過總統官邸。記者翁至成／攝影
台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌為了聲援，號召民眾以「文化走讀」方式路過總統官邸。記者翁至成／攝影
現場一名維安員警疑因中暑，目前仍意識不清未醒。記者翁至成／攝影
現場一名維安員警疑因中暑，目前仍意識不清未醒。記者翁至成／攝影
熱心「小草」提供大量物資在現場，避免高溫中暑。
熱心「小草」提供大量物資在現場，避免高溫中暑。
柯文哲妻子陳佩琪也到現場。記者翁至成／攝影
柯文哲妻子陳佩琪也到現場。記者翁至成／攝影
今天大台北酷暑難耐，最高溫飆破36.8度，現場仍聚集破百名「小草」參與「走讀」活動。記者翁至成／攝影
今天大台北酷暑難耐，最高溫飆破36.8度，現場仍聚集破百名「小草」參與「走讀」活動。記者翁至成／攝影

意識 黃國昌 台大醫院

