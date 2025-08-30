美參院軍委會主席威克爾與跨黨派立委早餐會

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，昨天拜會賴清德總統，今天上午則和立法院長韓國瑜、副院長江啟臣與跨黨派立委進行早餐會。江啟臣表示，感謝二位參議員以行動展現對台灣的支持，台灣向來支持「有實力、有和平」，持續提升自我防衛，以達到有效嚇阻的效果，期待雙方能有更深且廣的合作。

江啟臣指出，很高興能再次與美方重要友人面對面交流，持續深化台美之間的合作與友誼。無論是安全、經貿還是國際參與，台美關係的緊密互動，都是確保區域穩定與繁榮的基石。

民進黨立委陳冠廷表示，二位參議員這次來訪，再次展現美國民意對台灣安全的高度關注，也是對台灣人民堅守民主自由最直接的「再保證」 。2天後立法院新會期就要開始，立法院將進入預算會期，其中也包含明年度的國防預算審議，他會支持提升台灣的防衛能力，確保台灣安全，同時為印太地區的和平穩定作出貢獻。

陳冠廷指出，在這個時刻，唯有展現堅定的決心與健全的制度，才能讓國際支持集中在台灣的實力與民主價值上，共同守護台灣、守護印太。

