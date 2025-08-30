快訊

「最美日本記者」宮河麻耶來了！秀超辣身材力挺夢多

愛貓無預警被送走！他8年後奇蹟重逢「見1動作淚崩」：我還記得你唷

民眾黨「公民走讀」人潮逐漸散去 員警疑中暑送醫

美參院軍委會主席威克爾與跨黨派立委早餐會

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
美參院軍委會主席威克爾今天上午與跨黨派立委早餐會。圖／取自江啟臣臉書
美參院軍委會主席威克爾今天上午與跨黨派立委早餐會。圖／取自江啟臣臉書

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，昨天拜會賴清德總統，今天上午則和立法院長韓國瑜、副院長江啟臣與跨黨派立委進行早餐會。江啟臣表示，感謝二位參議員以行動展現對台灣的支持，台灣向來支持「有實力、有和平」，持續提升自我防衛，以達到有效嚇阻的效果，期待雙方能有更深且廣的合作。

江啟臣指出，很高興能再次與美方重要友人面對面交流，持續深化台美之間的合作與友誼。無論是安全、經貿還是國際參與，台美關係的緊密互動，都是確保區域穩定與繁榮的基石。

民進黨立委陳冠廷表示，二位參議員這次來訪，再次展現美國民意對台灣安全的高度關注，也是對台灣人民堅守民主自由最直接的「再保證」 。2天後立法院新會期就要開始，立法院將進入預算會期，其中也包含明年度的國防預算審議，他會支持提升台灣的防衛能力，確保台灣安全，同時為印太地區的和平穩定作出貢獻。

陳冠廷指出，在這個時刻，唯有展現堅定的決心與健全的制度，才能讓國際支持集中在台灣的實力與民主價值上，共同守護台灣、守護印太。

對台 台美關係

延伸閱讀

與美參院軍委會訪團共進早餐 徐巧芯：加強台美關係 國民黨不缺席

主持APPU閉幕式 江啟臣：國會外交日益重要

罷免不通過 江啟臣：沒有任何喜悅繼續為民服務

罷免開票結果／江啟臣罷免不同意票率67.26% 台中三立委之冠

相關新聞

原沒刪文化幣經費何來追加？ 翁曉玲：利用青年情勒立院

國民黨立委翁曉玲今早表示，又有人在造謠，說本次立院全數刪減文化部的追加預算，包含刪減給青年學子的文化幣。她要說明一個重要...

美參院軍委會主席威克爾與跨黨派立委早餐會

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾、參議員費雪訪台，昨天拜會賴清德總統，今天上午則和立法院長韓國瑜、副院長江啟臣與跨黨派...

民眾黨「公民走讀」人潮逐漸散去 員警疑中暑送醫

民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場...

總統官邸收陳情書 陳佩琪提3訴求：請對柯文哲公平審判

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，稍早總統府官邸派員出面收下民眾黨陳情書。民眾黨前主席柯文哲...

影／黃國昌火力全開嗆分局長「丟臉」…北市警真的撤鐵馬護欄了

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今天號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，黃國昌...

與美參院軍委會訪團共進早餐 徐巧芯：加強台美關係 國民黨不缺席

美國聯邦參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）率團訪台，立法院長韓國瑜、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。