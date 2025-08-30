快訊

民眾黨「公民走讀」人潮逐漸散去 員警疑中暑送醫

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
柯文哲遭羈押滿周年，民眾黨主席黃國昌號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場聚集破百人，黃國昌堅持率眾走愛國西路行經總統官邸，但警方事先已對該路段管制，雙方在鐵馬護欄前對峙超過4小時。記者許正宏／攝影
民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場聚集破百人，黃國昌堅持率眾走愛國西路行經總統官邸，但警方事先已對該路段管制，目前雙方在鐵馬護欄前對峙超過4小時。

稍早現場一名員警疑因高溫造成體力不支，被送上擔架急召救護車送醫。黃國昌今天火力全開，對峙期間持麥克風數度要求、指揮警察搬開第一層鐵馬護欄，表示這次不會衝總統官邸。一點半後集會群眾逐漸散去。

民眾黨主席黃國昌堅持率眾走愛國西路行經總統官邸，但警方事先已對該路段管制，雙方在鐵馬護欄前對峙超過4小時，後來雙方協調拆除拒馬，他們在往前一點表達意見。記者許正宏／攝影
柯文哲遭羈押滿周年，民眾黨主席黃國昌號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動。黃國昌率眾與管制警力峙超過4小時，稍早現場一名員警疑因高溫造成體力不支，被送上救護車。記者許正宏／攝影
