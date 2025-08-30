聽新聞
總統官邸收陳情書 陳佩琪提3訴求：請對柯文哲公平審判
民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，稍早總統府官邸派員出面收下民眾黨陳情書。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪上前表達三點訴求，指出「我不是要賴總統給我們司法優待跟特赦，只是要請求，對我的先生他也是一個在野黨主席，請他做一個公平的審判。」
陳佩琪表示，想請對方轉告賴總統，第一，檢廉來搜索時請要有一些證據，不是隨便唸一個條文就可以到在野黨主席的家裡搜索；第二，檢察官辦案請是要釐清案情，不是訊問證人只要咬到她的先生、咬到柯文哲證據才是過關的，「請你轉告他，請督促他的法務部長。」
陳佩琪說，第三，法官羈押柯文哲時請說明一個明確的理由，需要把一個在野黨主席羈押到一年，每一個人都有先生、太太，「他是我的先生，我不是要賴總統對我們有司法優待跟特赦，我只是要請求他，對我的先生他也是一個在野黨主席，請他做一個公平的審判。」
陳佩琪指出，她今天特別把口罩拿掉，讓對方看清楚她誠摯的要求，「我們的國家大家共同來愛護，請尊重我們的司法，我們需要找回國家司法的正義。」
