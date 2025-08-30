影／黃國昌火力全開嗆分局長「丟臉」…北市警真的撤鐵馬護欄了

民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今天號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，黃國昌堅持率破百名「小草」走愛國西路行經總統官邸，但警方事先已對該路段管制，目前雙方在鐵馬護欄前對峙超過5小時，稍早警方已經把第一層鐵馬護欄移除。

黃國昌今天火力全開，對峙期間持麥克風不只對警察喊話「有沒有員警想喝水」、「警察不舒服的舉手」，更數度要求、指揮警察搬開第一層鐵馬護欄，稱「我不會為難你們，這次不會衝（總統官邸），聽我的把鐵馬護欄撤開」、「什麼時候要搬走鐵馬護欄」。

黃國昌還對現場指揮官中正一警分局長嗆聲，稱「不要因為黃承國提拔你態度就差這麼多，丟臉啊」，更怒批局長李西河說，「我有看到你（在現場），怎麼會叫一個有（黑道）背景的人當指揮官」。

北市警方約在中午12點半，真的開始撤掉第一層鐵馬護欄，期間黃國昌不忘嗆聲，「請找鍾佳濱來，他拿油壓剪一下子就拆掉了」。 黃國昌今天火力全開，對峙期間持麥克風不只對警察喊話「有沒有員警想喝水」，更數度要求、指揮警察搬開第一層鐵馬護欄。記者翁至成／攝影 黃國昌今天火力全開，對峙期間持麥克風不只對警察喊話「有沒有員警想喝水」，更數度要求、指揮警察搬開第一層鐵馬護欄。記者翁至成／攝影 黃國昌今天火力全開，對峙期間持麥克風不只對警察喊話「有沒有員警想喝水」，更數度要求、指揮警察搬開第一層鐵馬護欄。記者翁至成／攝影

