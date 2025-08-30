聽新聞
0:00 / 0:00
影／黃國昌火力全開嗆分局長「丟臉」…北市警真的撤鐵馬護欄了
民眾黨前主席柯文哲遭檢調搜索滿周年，黨主席黃國昌今天號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，黃國昌堅持率破百名「小草」走愛國西路行經總統官邸，但警方事先已對該路段管制，目前雙方在鐵馬護欄前對峙超過5小時，稍早警方已經把第一層鐵馬護欄移除。
黃國昌今天火力全開，對峙期間持麥克風不只對警察喊話「有沒有員警想喝水」、「警察不舒服的舉手」，更數度要求、指揮警察搬開第一層鐵馬護欄，稱「我不會為難你們，這次不會衝（總統官邸），聽我的把鐵馬護欄撤開」、「什麼時候要搬走鐵馬護欄」。
黃國昌還對現場指揮官中正一警分局長嗆聲，稱「不要因為黃承國提拔你態度就差這麼多，丟臉啊」，更怒批局長李西河說，「我有看到你（在現場），怎麼會叫一個有（黑道）背景的人當指揮官」。
北市警方約在中午12點半，真的開始撤掉第一層鐵馬護欄，期間黃國昌不忘嗆聲，「請找鍾佳濱來，他拿油壓剪一下子就拆掉了」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言