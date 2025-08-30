與美參院軍委會訪團共進早餐 徐巧芯：加強台美關係 國民黨不缺席
美國聯邦參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）率團訪台，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今早和國民黨立委徐巧芯等，與美方訪團進行跨黨早餐會。徐巧芯說，在台美關係加強的路上，國民黨也會繼續參與。
賴清德總統昨日下午也接見維克訪團，表示感謝美國軍委會長期以來對台灣的堅定支持，明年度國防預算占比將超過GDP 3%，預計於2030年達到比照北約標準的5%。
今日維克訪團也和立法院方面進行早餐會。與會的徐巧芯表示，謝謝維克主席與費雪參議員率團訪談，由韓國瑜院長、江啟臣副院長，帶領國會不同政黨進行一場難能可貴的早餐會。
徐巧芯說，台美關係是不分黨派的，國民黨及立法院黨團也會積極參與，表達意見，建立暢通的溝通管道、良好的互動。
徐巧芯強調，「這是一場愉快的會議，在假日的早晨，希望藉由一杯咖啡，拉近彼此的距離，進一步讓台美更加友好。歡迎您們來，希望您們喜歡中華民國。」她也說，在台美關係加強的路上，國民黨也會繼續參與。
徐巧芯更說，青鳥在網路上，說與會時她們等人看起來不夠開心，她直呼「到底是管多寬」，令她忍不住在底下留言，「現在還要嗨才可以喔XD」。
