民進黨：民眾黨活動與警方推擠 對秩序與法治嚴重蔑視

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，並聲稱警方阻礙人行道。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，並聲稱警方阻礙人行道。記者曾原信／攝影

民進黨發言人吳崢今天表示，針對民眾黨今天發起的「司法改革公民走讀」活動，爆發民眾與員警發生衝突，民眾黨不僅未成功申請集會遊行路權，更擅自在愛國西路與中山南路口強行推進，遭警方現場合法阻擋爆發推擠衝突，甚至造成員警受傷，暴露出民眾黨對秩序與法治的嚴重蔑視。

吳崢指出，民眾黨若真心關心警消安全，就該尊重法治、避免任何讓執法人員陷入危險的行為。823大罷免後，賴清德總統已迅速啟動內閣改組，調整朝野互動，以回應民意期待。如今，民眾黨這種任意煽動群眾、挑動對立的做法不但徒增社會裂痕，更背離民主法治與安定社會的本質。

吳崢說，所有偵查中的案件，都應尊重司法獨立，而非被政黨作為操弄工具，唯有守護法治與社會安定，才能實現人民所期待。

吳崢 民眾黨 司法改革 集會遊行

