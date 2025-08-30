聽新聞
民進黨：民眾黨活動與警方推擠 對秩序與法治嚴重蔑視
民進黨發言人吳崢今天表示，針對民眾黨今天發起的「司法改革公民走讀」活動，爆發民眾與員警發生衝突，民眾黨不僅未成功申請集會遊行路權，更擅自在愛國西路與中山南路口強行推進，遭警方現場合法阻擋爆發推擠衝突，甚至造成員警受傷，暴露出民眾黨對秩序與法治的嚴重蔑視。
吳崢指出，民眾黨若真心關心警消安全，就該尊重法治、避免任何讓執法人員陷入危險的行為。823大罷免後，賴清德總統已迅速啟動內閣改組，調整朝野互動，以回應民意期待。如今，民眾黨這種任意煽動群眾、挑動對立的做法不但徒增社會裂痕，更背離民主法治與安定社會的本質。
吳崢說，所有偵查中的案件，都應尊重司法獨立，而非被政黨作為操弄工具，唯有守護法治與社會安定，才能實現人民所期待。
