原沒刪文化幣經費何來追加？ 翁曉玲：利用青年情勒立院

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲今早表示，又有人在造謠，說本次立院全數刪減文化部追加預算，包含刪減給青年學子的文化幣。她要說明一個重要的事實，就是今年度的文化部預算高達279億元，比去年多了19億元。立法院原本就沒有刪除文化幣經費任何一毛錢，何來「追加預算」之理 ？

翁曉玲表示，倘若文化部內部為了其他原因，例如要挪錢去補助青鳥文化人，而去刪減文化幣的部分經費，那就表示文化部根本不重視不愛護青少年的藝文親近權益，年輕人應該要去找文化部算帳，怎麼可犧牲他們的權益，利用他們成為對立法院情勒要錢的工具？

翁曉玲認為，看看這次文化部追加預算的內容，主要是媒宣費、水電費、差旅費 、特別費（交際應酬費）、獎補助費。追加這些經費是文化部有發生什麼緊急重大事故，以至於錢不夠用？

翁曉玲指出，距離年底只剩3至4個月了，很快就要有明年度的預算經費可用了，況且文化部提報的追加預算，幾乎都是回編先前被刪除的預算項目，比例高達3至4成，像這種沒有正當理由、不合法定要件的追加預算，立法院難道該同意嗎？賴政府這一年的作法，就是把弱勢民眾和地方政府當成政治肉票，搞國家級的擄人勒贖， 這麼嚴重的拒絕依法行政、違法扣發經費款項的犯罪行徑，監察院和檢調單位竟然視而不見、漠不吭聲，難怪被大家瞧不起，感嘆司法和監察權已死。

翁曉玲表示，現在各大學剛開學，正是退役軍人弟兄幫子女交學費的時候。立法院先前已經通過補助退役軍人教育子女補助費的規定，退輔會當時有評估承諾說今年的補助預算經費足以支應，但是她這幾天收到好幾位民眾陳情，竟也說退輔會不核發教育補助費。請問這是退輔會主委嚴德發的決定嗎，還是奉旨不敢發？對得起那些退伍軍中袍澤嗎？

翁曉玲強調，她會將卓內閣這些違法情事一一記錄起來，先前質詢時，包含她在內的多位委員都曾經具體指出（檢舉或告發）行政機關的違法行為，會看監察院和司法檢調單位何時啟動職權調查，他們調查辦案的態度與進度，會是她接下來審查明年度預算的重要參考依據。

翁曉玲總結，倘若監察院和檢調單位持續怠惰不作為，縱容卓榮泰內閣濫權，那麼絕對嚴格審查他們的預算經費，相信人民都會同意，不要浪費任何一毛公帑去養一堆冗員。

