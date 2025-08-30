影／高溫36.8！黃國昌和警對峙破4小時 北警疑中暑急送醫⋯畫面曝
民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿周年，黨主席黃國昌號召群眾，在捷運中正紀念堂出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動，現場聚集破百人，黃國昌堅持率眾走愛國西路行經總統官邸，但警方事先已對該路段管制，目前雙方在鐵馬護欄前對峙超過4小時。
稍早現場一名一線三星員警疑因體力不支，四肢無力、嘴巴微開，被送上救護車擔架送醫。台北今天豔陽高照，最高溫達36.8度。
