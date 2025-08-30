統籌分配款 張麗善批「中央左手給右手扣」卓榮泰：我會處理

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左）今出席雲林虎尾潮第三期開工典禮，與行政院長卓榮泰（右）同台，卓揆一下車便主動上前與張麗善短暫交頭接耳。記者陳雅玲／攝影
財政部昨通知地方政府明年度獲配的統籌分配稅款，多縣市獲配金額比預先試算結果，雲林縣長張麗善為此怒批中央，「難道要讓地方政府斷炊嗎」。行政院長卓榮泰今到雲林參加虎尾潮第三期開工典禮表示，新版財劃法計劃公式有誤差，將與地方政府開誠佈公一起共同修正、解決問題，張麗善與卓揆也為此數度交頭接耳近三分鐘，張麗善說，卓揆告知「我會處理，不要太擔心」，她會靜待佳音、靜觀其變。

張麗善今出席雲林虎尾潮第三期開工典禮，與卓榮泰同台，卓揆一下車便主動上前與張麗善短暫交頭接耳，隨後在典禮中更數度交談，兩人交談約3分鐘，過程中皆面帶微笑，頗為耐人尋味。

張麗善上台致詞時先感謝卓揆八月已三度下鄉雲林，但話鋒一轉，好不容易一般補助款有著落了，「但是中央左手給我們，右手又扣了」，中央統籌分配款苛扣雲林27億，卓揆在台下聽到立刻搖手示意不會。

張麗善說，國稅跟地方稅都由中央統籌分配，新的財劃法已經通過，應該要有更多稅收來挹注地方的基礎建設，希望中央在預算的平衡之間，不要強者越強、弱者越弱，也不要拉大城市上的差距。

卓榮泰致詞表示，新版財劃法的計算有一點誤差，現在要想方設法把誤差補回來，讓計算能夠更公平，財政紀律好的縣市可維持目前的優勢，紀律較差的要加強力道提升上來，這才是賴總統所說的「均衡台灣」，不是齊頭性的平衡，也不是齊頭性的公平。

他表示，中央、地方合作絕對不會中斷，針對現在法令上計算的落差，期待可以共同來修正，甚至可以用今年的經驗，來作為明年的基礎，同時找出一個地方更能接受、中央更願意合作的方式。

張麗善在典禮結束後表示，院長今天一下車說「他會處理預算的平衡，要我不要太擔心」，院長自己也發現這個問題，有的縣市比較多，有的比較少，他不會去苛扣多的縣市給不足的縣市，不足的縣市他會想方設法補足，她認為，院長已經很有誠意了，接下來就靜待佳音、靜觀其變。

民進黨立委劉建國則表示，中央不只大力支持雲林縣，很多指標上的補助雲林都是除了直轄市以外的第一名，張縣長是不是經常有「慣性失憶症」，對數字的概念也不精準，卓院長也在台上說明，新版財政劃分法確實有些計算方式不盡公平，他會去做調整，至於張縣長所謂的「少了 27 億」怎麼來的，應該要自己說清楚講明白。

劉建國說，全國各縣市的統籌分配款，在新版財劃法通過之後都是增加非常多，雲林縣也有一定的增幅，到底差異在哪裡，應該由提問的人交代清楚，而不是再度誤導或抹滅中央對雲林縣的支持。

雲林縣長張麗善（左）今出席雲林虎尾潮第三期開工典禮，與行政院長卓榮泰（右）同台，兩人數度交頭接耳，交談近三分鐘。記者陳雅玲／攝影
雲林 張麗善 財劃法

