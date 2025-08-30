新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍　卓榮泰認「計算有誤差」承諾檢討

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
行政院長卓榮泰今在雲林表示，新版財劃法計算公式有誤差，會邀集各縣市首長一起檢討中央與地方的事權分配，共同解決問題。記者陳雅玲／攝影
行政院長卓榮泰今在雲林表示，新版財劃法計算公式有誤差，會邀集各縣市首長一起檢討中央與地方的事權分配，共同解決問題。記者陳雅玲／攝影

財政部昨天依新版財劃法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額，總額為8841億元，其中有10縣市獲配金額比預先試算結果少，行政院長卓榮泰今在雲林表示，新版財劃法計算公式有誤差，會邀集各縣市首長一起檢討中央與地方的事權分配，共同解決問題。

卓榮泰今表示，新版財劃法的計算有一點誤差，現在要想方設法把誤差補回來，讓計算能夠更公平，財政紀律好的縣市可維持目前的優勢，紀律較差的要加強力道提升上來，這才是賴總統所說的「均衡台灣」，不是齊頭性的平衡，也不是齊頭性的公平。

他表示，中央、地方合作絕對不會中斷，針對現在法令上計算的落差，期待可以共同來修正，甚至可以用今年的經驗，來作為明年的基礎，同時找出一個地方更能接受、中央更願意合作的方式。

接下來行政院要跟所有的地方政府開誠佈公，來談未來的計畫、預算及中央與地方的合作，一一解決問題，期待未來中央與地方的合作，會比現在更順暢，更符合人民，更貼近民意，這才是我們共同的目標，雖然很艱鉅，但未來一定要中央與地方財政合作，只有這樣，政策才能發展，地方才能發展，人民才能真正感受到理想施政對人民帶來的效應。

公式 財政 財劃法

