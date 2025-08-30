爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

快訊

離婚16年！伊能靜罕見提「前夫」哈林人品 小哈利反應絕妙

影／大貓熊圓圓21歲生日快樂！大啖「窩窩頭躺椅蛋糕」萌翻

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌約上午11時45分許爬上人群，試圖要衝破防線。圖／讀者提供
民眾黨主席黃國昌約上午11時45分許爬上人群，試圖要衝破防線。圖／讀者提供

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告。民眾黨主席黃國昌約上午11時45分許爬上人群，試圖要衝破防線，遭警方警告「黃國昌先生，你們搞得非法集會，已經違反集遊法」、「請你退回鐵馬護欄。」

今日活動上午至今，民眾黨支持者與黨公職一路與警方僵持至今，黃國昌與其被稱為民眾黨金釵的新北服務處主任林子宇、陳怡君等人稍早爬上人群，背躺在警方頭上。

中正一分局長陳瑞基高喊，「黃國昌先生，你們搞得非法集會，已經違反集遊法，第四次舉牌」、「黃國昌先生不要攀爬護欄，請你退回鐵馬護欄，這很危險，請你退回。你現在很危險，不要爬到群眾身上。」並要求現場警力將群眾「保護」起來。

黃國昌與其新北服務處主任林子宇、陳怡君等人稍早爬上人群，背躺在警方頭上。圖／取自民眾之聲直播
黃國昌與其新北服務處主任林子宇、陳怡君等人稍早爬上人群，背躺在警方頭上。圖／取自民眾之聲直播

