爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告
民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告。民眾黨主席黃國昌約上午11時45分許爬上人群，試圖要衝破防線，遭警方警告「黃國昌先生，你們搞得非法集會，已經違反集遊法」、「請你退回鐵馬護欄。」
今日活動上午至今，民眾黨支持者與黨公職一路與警方僵持至今，黃國昌與其被稱為民眾黨金釵的新北服務處主任林子宇、陳怡君等人稍早爬上人群，背躺在警方頭上。
中正一分局長陳瑞基高喊，「黃國昌先生，你們搞得非法集會，已經違反集遊法，第四次舉牌」、「黃國昌先生不要攀爬護欄，請你退回鐵馬護欄，這很危險，請你退回。你現在很危險，不要爬到群眾身上。」並要求現場警力將群眾「保護」起來。
