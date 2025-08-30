快訊

爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

離婚16年！伊能靜罕見提「前夫」哈林人品 小哈利反應絕妙

影／大貓熊圓圓21歲生日快樂！大啖「窩窩頭躺椅蛋糕」萌翻

立院新會期銜接2026大選 公投併大選、年改藍列優先法案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團昨日中午舉行首席副書記長選舉會議，在主持會議的國民黨秘書長黃健庭（中）建議下，黨團總召傅崐萁（左一）、將卸任的書記長王鴻薇（右二）、即將接任書記長的首席副書記長羅智強（右一）等人鼓掌通過，由立委林沛祥（左一）出任新會期的首席副書記長。記者陳正興／攝影
國民黨立法院黨團昨日中午舉行首席副書記長選舉會議，在主持會議的國民黨秘書長黃健庭（中）建議下，黨團總召傅崐萁（左一）、將卸任的書記長王鴻薇（右二）、即將接任書記長的首席副書記長羅智強（右一）等人鼓掌通過，由立委林沛祥（左一）出任新會期的首席副書記長。記者陳正興／攝影

立法院第11屆第3會期剛結束，新會期9月1日開始報到，國民黨立院黨團迎來幹部換血。新會期為恰好銜接2026大選的重要會期，對於藍營而言，除預算外，另有四大重要法案，包括「地方制度法」的「李四川條款」修法、軍公教年改、公投併大選以及一般性補助款立法。新任黨團書記長羅智強已作表態，全力支持「公投併大選」，年改部分則要還給文官尊嚴、公道，也會列為優先法案，至於其他法案則要視推動時程而定。

新會期將接上2026地方大選，國民黨在立院的表現或推動哪些重大法案三讀，均會影響大選，協助凝聚藍營基本盤成重點。

其中包括國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人提出地制法修正草案，拿掉直轄市250萬人口門檻限制，無論人口多寡，直轄市都設三位副市長，由於台北市人口逐年流失，且目前三位副市長中的李四川，被看好將轉軌挑戰下屆新北市長，因此這項修法被稱為李四川條款。

此外，軍公教年改則為停止逐年遞減退休所得替代率，「八百壯士」等軍公教團體已下通牒；「核三延役」公投因鳥籠公投未達門檻，各界也掀起重回公投併大選的修法聲浪；一般性補助款未必行政院繼續集權又集錢，國民黨也也揚言修法將補助辦法提升至法律位階。

羅智強說，非常明確首推兩個重要法案，他跟民眾黨主席黃國昌已談好，就是說會全力支持「公投併大選」，此項修法已由黃國昌提出，國民黨團全力支持、配合修正，事實上此法也是他提案的，所以就其個人立場也會全力支持，打破民進黨鳥籠公投，實現賴清德總統所謂的「更大的民意」，不要被鳥籠公投綁縛。

羅智強表示，再者對於年金過度的「刪削」，近期看到公務員考試報考人數大減，在民進黨執政之下，汙名化公務員，大砍公務員退休待遇、退休保障，已經動搖國本，破壞文官體制，必須還給文官、公教同仁最基礎的尊嚴跟公道，所以這部分也會列為優先推動法案。

羅智強說，至於其他的部分，還有很多法案想推，但相關推動的時程跟進程，因為新會期是預算會期，法案的部分相對能夠著力的時間會限縮一點點。該推的法案，會全力的推，會跟民眾黨會保持緊密的協調，推出更多福國利民、深化民主的法案。

新任國民黨團首席副書記長林沛祥表示，此4個法案的修法都是有可能的優先法案，只是這會期剛結束，新的黨團幹部還未上任，所以還未正式討論優先法案。

林沛祥表示，一般來說，優先法案是黨中央跟黨團溝通協調後，才決定哪些是優先法案，現在面臨黨主席改選，可能變成是一方面黨團自主，直接提出優先法案，另一方面要跟黨中央做一定程度的溝通。他提到，在一般性補助款立法這部分，沒有想到說一般性補助款會被政府胡搞瞎搞，這是從未有過的事情。要讓法案順利通過則要跟民眾黨溝通協調，藍白一起推，法案才有可能通過。

有藍委說，新會期施政報告與總質詢結束，一定要處理軍公教年改、地制法李四川條款、一般性補助款立法以及公投綁大選的立法，但處理軍公教年改，一定會讓民進黨有操作的空間，社會上也一定會引發爭議。

這名藍委說，軍公教方面的壓力非常大，如果繼續擱置可能會造成反噬，長痛不如短痛，現在處理對於2026、2028兩大選舉的後座力還在可控制範圍。對國民黨而言，「頭過身就過」，後續如果行政院提出覆議或是釋憲，壓力就不在國民黨這一邊。

法案 國民黨 公投綁大選

延伸閱讀

當選主席為黃呂錦茹、柯文哲平反 羅智強拋設基金全額出訴訟費

影／國民黨立委鼓掌通過 林沛祥出任下任首席副書記長

國民黨立院黨鞭換血 羅智強接書記長、林沛祥任首副

羅智強選黨魁帶紅豆餅拜會 馬英九勉挺身扛責、世代交替

相關新聞

爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告。民...

小草「走讀」衝破第一道拒馬防線 警急喊：務必保持理性

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引...

被5次舉牌！黃國昌率眾走愛國西路 警民爆衝突…「鐵馬護欄」被拆了

民眾黨前黨主席柯文哲遭檢調搜索今天滿一周年，黨主席黃國昌號召群眾，在捷運中正紀念堂5號出口舉辦「司法改革，公民走讀」活動...

統籌分配款 張麗善批「中央左手給右手扣」卓榮泰：我會處理

財政部昨通知地方政府明年度獲配的統籌分配稅款，多縣市獲配金額比預先試算結果，雲林縣長張麗善為此怒批中央，「難道要讓地方政...

新財劃法惹議！10縣市分配額遭砍　卓榮泰認「計算有誤差」承諾檢討

財政部昨天依新版財劃法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額，總額為8841億元，其中有10縣市獲配金額比預...

立院新會期銜接2026大選 公投併大選、年改藍列優先法案

立法院第11屆第3會期剛結束，新會期9月1日開始報到，國民黨立院黨團迎來幹部換血。新會期為恰好銜接2026大選的重要會期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。