立院新會期銜接2026大選 公投併大選、年改藍列優先法案

立法院第11屆第3會期剛結束，新會期9月1日開始報到，國民黨立院黨團迎來幹部換血。新會期為恰好銜接2026大選的重要會期，對於藍營而言，除預算外，另有四大重要法案，包括「地方制度法」的「李四川條款」修法、軍公教年改、公投併大選以及一般性補助款立法。新任黨團書記長羅智強已作表態，全力支持「公投併大選」，年改部分則要還給文官尊嚴、公道，也會列為優先法案，至於其他法案則要視推動時程而定。

新會期將接上2026地方大選，國民黨在立院的表現或推動哪些重大法案三讀，均會影響大選，協助凝聚藍營基本盤成重點。

其中包括國民黨立委李彥秀、徐巧芯等人提出地制法修正草案，拿掉直轄市250萬人口門檻限制，無論人口多寡，直轄市都設三位副市長，由於台北市人口逐年流失，且目前三位副市長中的李四川，被看好將轉軌挑戰下屆新北市長，因此這項修法被稱為李四川條款。

此外，軍公教年改則為停止逐年遞減退休所得替代率，「八百壯士」等軍公教團體已下通牒；「核三延役」公投因鳥籠公投未達門檻，各界也掀起重回公投併大選的修法聲浪；一般性補助款未必行政院繼續集權又集錢，國民黨也也揚言修法將補助辦法提升至法律位階。

羅智強說，非常明確首推兩個重要法案，他跟民眾黨主席黃國昌已談好，就是說會全力支持「公投併大選」，此項修法已由黃國昌提出，國民黨團全力支持、配合修正，事實上此法也是他提案的，所以就其個人立場也會全力支持，打破民進黨鳥籠公投，實現賴清德總統所謂的「更大的民意」，不要被鳥籠公投綁縛。

羅智強表示，再者對於年金過度的「刪削」，近期看到公務員考試報考人數大減，在民進黨執政之下，汙名化公務員，大砍公務員退休待遇、退休保障，已經動搖國本，破壞文官體制，必須還給文官、公教同仁最基礎的尊嚴跟公道，所以這部分也會列為優先推動法案。

羅智強說，至於其他的部分，還有很多法案想推，但相關推動的時程跟進程，因為新會期是預算會期，法案的部分相對能夠著力的時間會限縮一點點。該推的法案，會全力的推，會跟民眾黨會保持緊密的協調，推出更多福國利民、深化民主的法案。

新任國民黨團首席副書記長林沛祥表示，此4個法案的修法都是有可能的優先法案，只是這會期剛結束，新的黨團幹部還未上任，所以還未正式討論優先法案。

林沛祥表示，一般來說，優先法案是黨中央跟黨團溝通協調後，才決定哪些是優先法案，現在面臨黨主席改選，可能變成是一方面黨團自主，直接提出優先法案，另一方面要跟黨中央做一定程度的溝通。他提到，在一般性補助款立法這部分，沒有想到說一般性補助款會被政府胡搞瞎搞，這是從未有過的事情。要讓法案順利通過則要跟民眾黨溝通協調，藍白一起推，法案才有可能通過。

有藍委說，新會期施政報告與總質詢結束，一定要處理軍公教年改、地制法李四川條款、一般性補助款立法以及公投綁大選的立法，但處理軍公教年改，一定會讓民進黨有操作的空間，社會上也一定會引發爭議。

這名藍委說，軍公教方面的壓力非常大，如果繼續擱置可能會造成反噬，長痛不如短痛，現在處理對於2026、2028兩大選舉的後座力還在可控制範圍。對國民黨而言，「頭過身就過」，後續如果行政院提出覆議或是釋憲，壓力就不在國民黨這一邊。

商品推薦