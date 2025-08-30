蕭美琴分享「戰貓理論」：農漁會經營也要有彈性和韌性

副總統蕭美琴29日出席「第19屆農金獎頒獎典禮」，她分享「戰貓理論」，認為要像貓一樣，有時要敏捷地跳高，有時要安靜地蹲下來，觀察時機。農漁會的經營也一樣，要有彈性和韌性，才能在變動中抓住機會。

包括農業部長陳駿季、立委王美惠、林月琴、范雲、賴惠員，及台灣金融研訓院院長高一誠、農業信用保證基金董事長賴坤成等，皆出席活動。

蕭美琴致詞時表示，農金獎可說是農漁會界的「金像獎」，不同的是金像獎頒的是電影明星，而農金獎表揚的是正在土地上揮汗、在金融體系裡默默耕耘的英雄們。

她認為，在座的每位夥伴都是農業金融體系的大明星，要向所有獲獎的農漁會表達最高的敬意與熱烈的祝賀，看到大家齊聚一堂，讓人感受到農業金融人的熱情與使命感。

蕭美琴提到，農金獎設立至今已將近20年，除了是年度盛事，更是台灣農業金融體系蛻變與成長的縮影。農漁會的努力不只是漂亮的報表數字，更是對土地和農漁民長年深耕的承諾。

她指出，農漁會不僅是金融機構，更是農漁民最可靠的夥伴，了解農漁民的生活節奏，知道作物的季節循環，也知道他們何時需要資金。

蕭美琴說，無論是面臨天災還是市場波動，農漁會總是在第一時間站出來伸出援手。這種「有人情味的金融」正是台灣農業金融最可貴的核心價值，也是支撐台灣農業永續發展的重要力量。

蕭美琴表示，當前國際環境瞬息萬變，通膨壓力、供應鏈重組、氣候變遷及各種天災等挑戰一波接一波。但挑戰背後也隱藏新的機會，數位轉型、淨零碳排已經是全球共同的方向。農業金融不僅是支持農漁民的好夥伴，也要成為推動農業創新的加速器。

蕭美琴也和大家分享「戰貓理論」，認為要像貓一樣，有時要敏捷地跳高，有時要安靜地蹲下來，觀察時機。農漁會的經營也一樣，要有彈性和韌性，才能在變動中抓住機會，在農民需要溫暖時給予溫暖和陪伴，在挑戰中保持穩定。

蕭美琴說，農業是台灣的根，農漁民是最重要的資產。賴清德總統和他上任以來，持續推升台灣的競爭力，其中農業金融體系的現代化與國際化也是重要的一環。期待農漁會在守護農漁民之外，更能支持年輕世代投入農業，為台灣注入新的活力與競爭力。

蕭美琴肯定所有獲獎的農漁會不只是榮耀，更是典範，也再次感謝大家對農業金融的付出與貢獻，並盼繼續為這片土地和人民創造更多希望。

