新版財劃法有爭議 卓榮泰：政院將與地方財政人員溝通

行政院長卓榮泰30日出席「安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理工程」開工祈福典禮。他表示，從今天開始，他與祕書長張惇涵，以及重要的部會首長、主計長，會一同邀請所有縣市長來到行政院，或他們到地方去拜訪地方財政人員，開誠布公地溝通新版財劃法的調整規劃。

卓榮泰提到，六年前，2019年，前總統蔡英文來到這裡，看到了虎尾糖廠這個深具文化氣息的好地方，也看到了如何把虎尾變成一個魅力城鎮。當時，地方各級民意代表跟縣政府合力倡議，推動虎尾韌性水岸縫合總體規劃。

卓榮泰表示，這是台灣第一件水利工程由國際團隊來淨土，加上國內優質設計團隊，結合成一個未來有信心、足以向國際展示的地方建設。除了設計團隊、施工團隊通力合作，也感謝雲林縣政府持續給予協助和監督。

卓榮泰提到，虎尾的治水工程，將設立兩個很重要的分洪道和抽水站。汙水截流後，也會被引到虎尾水資源的回收中心做處理，不僅改善了一條汙水，也把汙水做治理跟改善，這是雙重的環境保護。未來也會建造一個滯洪池，不僅有調水、滯洪的功能，更有觀光、文化的功能。

卓榮泰說，雲林未來還要成為一個科技大縣，結合中彰雲投四個縣市，在六大區域產業生活治理圈當中，有屬於中部的精密智慧新核心。不只有傳統精密製造，也把智慧科技引進來這四個縣市，並且不會只以台中市為重，一定會區域平衡、均衡台灣。

卓榮泰直言，今天來這裡不僅是參加一個開工祈福典禮，他也要跟所有地方政府開誠布公，來談很多事情，包括未來中央跟地方的計畫、預算、合作。他到各縣市去，都會開誠佈公地把問題拿出來談，一一解決。盼未來中央地方的合作，會比現在更順暢，更符合人民，更貼近民意，這才是大家共同的目標。

卓榮泰表示，感謝立委們近日通過很多法案，讓風災特別條例、韌性特別條例修正案、風災特別預算、今年度總預算追加預算，都能順利通過。為了均衡台灣整體發展，新版財劃法的計算有一點誤差，希望用事後的方式，能把誤差補回來，讓計算更公平。

卓榮泰解釋，公平的意思是，財政紀律好的縣市，使其維持目前的優勢，財政紀律比較差一點的，要加大力道提升。這才是賴清德總統所說的均衡，台灣不是齊頭性的平衡。

他指出，未來會做這樣的微調，希望地方能更有效率和計畫，用地方多出來的自主財源，給地方福利，中央地方的合作也不會中斷。屬於地方自治的，也有充裕的財源給地方自治來處理，經過調整後，新版財劃法才有修法的價值。也期盼明年可找出地方更能接受、中央更願意合作的方式。

卓榮泰宣布，從今天開始，會請各地方的財政人員到行政院來，由政院做充分說明。他與祕書長張惇涵，以及重要的部會首長、主計長，會一同邀請所有縣市長來到行政院，或他們到地方去拜訪大家，開誠布公地溝通新版財劃法的調整規劃。

卓榮泰認為，這次的溝通雖然很艱巨，但是一定要達成中央地方財政的合作，政策才能發展，人民才能感受到每一項施政對人民產生的效益。

