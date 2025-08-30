小草「走讀」衝破第一道拒馬防線 警急喊：務必保持理性
民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引發黃國昌與群眾高喊「還我路權」，雙方持續推擠中。稍早更是有兩名女子衝破防線試圖從「上方」闖入遭抬走。
過程中，民眾黨立委、議員以及黨職人員數人陸續爬進警方架設的護欄內，警方除了在愛國西路口前設路障外，警方也在後方、往官邸的方向再設置第二道路障。
稍早民眾黨與群眾抓著護欄持續搖動，試圖鬆動拒馬的結構，約莫上午11時30分許民眾黨推翻第一層拒馬。中正第一分局長陳瑞基持續在現場呼喊，「同仁請堅守崗位」、「現場先生女士務必保持理性、保持冷靜」、「不要再往前推擠」。
