提案國家公園禁光電惹議　藍委：山屋氣象站不受影響

中央社／ 台北30日電

國民黨立委翁曉玲修法國家公園內禁設太陽光電相關設施，引發討論。翁曉玲今天表示，本次修法是禁止在國家公園區內鋪設大型光電和風機設備，不容國家公園成為光電受害者。而小木屋、氣象站為自用架設的太陽能板，不在修法範圍內。

國民黨立委翁曉玲提案，為確保國家公園的完整性與永續性，禁止在內設置太陽光電相關設施。民進黨新北市立委戴瑋姍質疑，太陽能板提供山屋必要的照明。國家公園署今年即將施作新型設備，發電量顯著提升，難道要全數拆除現有山屋已設置的太陽能板，改用柴油機發電。

翁曉玲今天透過媒體群組表示，知道很多人對她提出的修法感到憂心，擔心是否會影響到未來登山安全。她要強調，本次修法是禁止在國家公園區內鋪設大型光電和風機設備，並不是要全面禁止小功率且為自用的太陽能發電。

翁曉玲指出，例如在小木屋和氣象站的屋頂上架設的太陽能板，這類發電功率極小、而且是自用、不對外售電的發電設施，不在本次修法適用範圍內，還請大家放心。

翁曉玲表示，她認為沒有人會同意，在美麗的國家公園裡看到一大片的光電板和相關設備廠區。愛護山林、支持生態環境永續，自然必須要限制在國家公園區裡面各類破壞行為。

翁曉玲指出，這是為避免發生像是高雄大樹區因再生能源開發，數十公頃山頭被夷為平地，和丹娜絲颱風過後受損的太陽能光電板，四處散落，布滿農田及海面的憾事。

翁曉玲表示，不只是他和國民黨立委著手提案修法，加強再生能源設備設置場域管理的問題，民眾黨立法院黨團也提案修環評法，朝強化在國家公園區設置光電板的環評規範，這是在野的共識，不容許讓國家公園成為下一個光電受害者。

