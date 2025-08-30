強化治理力 全國性社團經營管理研習班開放報名
內政部30日表示，為協助新立案的全國性社會團體快速掌握法規與經營要領，內政部將於9月18日（四）至19日（五），在中央聯合辦公大樓18樓第5、7會議室舉辦「全國性社會團體經營管理研習基礎班」，即日起開放報名，歡迎2024年新成立的社團踴躍報名參加。
內政部表示，近年來我國人民團體發展蓬勃，組織類型日益多元，展現社會活力與公共參與能量。截至今年6月，全國性社團已達2萬5,224個，其中2024年新設立社團就有1,170個，顯示民眾透過結社參與公共事務的意願不斷攀升。
內政部提到，為推動社團培力，協助新團體建立會務基礎並提升治理能力，本次研習課程特別規劃人民團體常用法規、洗錢防制、兩岸交流、稅務與財務管理、章程設計、防詐騙等主題，並首度新增「勸募法規與實務」課程，協助社團合法規劃資源募款策略，避免誤觸法令。
內政部指出，本次研習對象為2024年新成立的全國性社團選任職員（理事長、理監事、秘書長、財務主管）或會務人員，每個社團限額1名，總名額150人。即日起至9月10日（三）止，可至內政部全球資訊網「合作及人民團體專區」或中華社團領袖聯合總會網站線上報名，課程免費，額滿為止。
