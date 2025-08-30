【重磅快評】賴政府大查登陸藝人 文化部藉機宣示「出錢是老大」？

多名台灣藝人在微博轉發對岸央視的「台灣必歸」等貼文，賴政府為此展開大調查，但官方宣布的處理結果卻迴避了最敏感的「開罰」，文化部只說是「關懷」、「提醒」，陸委會則稱已完成「告知」及「告誡」，讓人一頭霧水，這些藝人「到底有沒有違法」？

事件源起於去年中共發動「聯合利劍2024B」圍台軍演，期間歐陽娜娜轉發央視貼文稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」，張韶涵則轉發「祖國統一，勢不可擋」。今年三月，中共外長王毅稱台灣為「中國台灣省」，又有數十名藝人轉發央視「台灣必歸」貼文。

赴陸藝人在政治敏感時刻，轉貼對岸帶著濃濃統戰味的圖文，在大罷免前的大對立關鍵時刻遭側翼檢舉、政府查辦，可說毫無意外。賴政府的查辦也並非無所依據，因為兩岸條例第33條之一畫有紅線，簡單來說就是，不能與對岸黨、政、軍機構有「政治性合作」。

在綠營的視角看來，這些藝人既於敏感時刻轉貼中共核心媒體製發圖文，明顯違法。豈料賴政府部會聯手大調查的結果，最重的不過是者陸委會雷聲大雨點小、帶有恫嚇意味的「告誡」，翻譯成人話就是：賴政府「只敢嚇、不敢罰」。

何以如此？除了可能受到大罷免大失敗、連帶波及民進黨政府慣用的反中牌，再打下去也已無甚實效；更大的問題其實在於，兩岸條例第33條之一這條紅線畫得太過寬泛，官方更難以釐清，中國大陸官民與赴台藝人之間，又是如何進行「互動」。

就以最簡單的「合作」構成要件來說，看似「配合」，但賴政府又如何能證明，藝人轉貼文就是必須與中共「合作」的產物，或是中共集體施壓的結果？畢竟，赴陸藝人眾多，卻仍有許多知名藝人並未轉貼，如果是官方集體施壓或「合作」，以中共管控之嚴密又豈會有所疏漏？

更不要說，這些貼文也在打「擦邊球」，畢竟無論依中華民國憲法、增修條文或兩岸條例，兩岸並非賴政府所傾向的「國與國」關係；要說藝人這些主張會影響國安，也未免太過誇大。更何況，蔡英文前總統早在2016年當選時，即已明白宣示：「沒有人需要為他的認同而道歉。」換言之，除非「蔡規賴不想隨」、想藉此打臉蔡，或是已不想再遮掩自己的意識形態治國心態，才會不顧政府最基本的「依法行政」硬給處罰。

說穿了，藝人「登陸」最大誘因就是「市場」使然，如今台灣影視產業沒落，政策、補助的政治化程度，只怕並不下於對岸。文化部說，此次約談感受到中方對藝人充滿「出錢是老大」心態，卻不知文化部又是如何看待，客委會億元補助髒話滿天飛演唱會，以及《零日攻擊》導演羅景壬團隊三年獲勞動部就業安定基金近三千萬元補助等情事？

藝人赴陸，或為自我主張、或為自身利益發表舔紅言論，並不奇怪；但若說一定得要配合官方舔紅？卻尚待政府揭露更多事證；反觀如今台灣，不舔綠而能取得政府資源者，幾希？果然「出錢是老大」，兩岸皆然！

