快訊

影／新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆 人壓車下...釀1死2傷

最多減價40日圓！日本「すき家」11年來首度降價 36款餐點全面下修

師資告急／老師學期中奔向業界 高中職自然科啟蒙弱化

【重磅快評】賴政府大查登陸藝人 文化部藉機宣示「出錢是老大」？

聯合報／ 聯合報／ 主筆室
陸委會日前提供赴大陸發展且配合中共發表統戰貼文的台灣藝人名單，其中包括趙又廷與歐陽娜娜（圖）。（新華社）
陸委會日前提供赴大陸發展且配合中共發表統戰貼文的台灣藝人名單，其中包括趙又廷與歐陽娜娜（圖）。（新華社）

多名台灣藝人在微博轉發對岸央視的「台灣必歸」等貼文，賴政府為此展開大調查，但官方宣布的處理結果卻迴避了最敏感的「開罰」，文化部只說是「關懷」、「提醒」，陸委會則稱已完成「告知」及「告誡」，讓人一頭霧水，這些藝人「到底有沒有違法」？

事件源起於去年中共發動「聯合利劍2024B」圍台軍演，期間歐陽娜娜轉發央視貼文稱「台灣自古就是中國領土，只有一個中國」，張韶涵則轉發「祖國統一，勢不可擋」。今年三月，中共外長王毅稱台灣為「中國台灣省」，又有數十名藝人轉發央視「台灣必歸」貼文。

赴陸藝人在政治敏感時刻，轉貼對岸帶著濃濃統戰味的圖文，在大罷免前的大對立關鍵時刻遭側翼檢舉、政府查辦，可說毫無意外。賴政府的查辦也並非無所依據，因為兩岸條例第33條之一畫有紅線，簡單來說就是，不能與對岸黨、政、軍機構有「政治性合作」。

在綠營的視角看來，這些藝人既於敏感時刻轉貼中共核心媒體製發圖文，明顯違法。豈料賴政府部會聯手大調查的結果，最重的不過是者陸委會雷聲大雨點小、帶有恫嚇意味的「告誡」，翻譯成人話就是：賴政府「只敢嚇、不敢罰」。

何以如此？除了可能受到大罷免大失敗、連帶波及民進黨政府慣用的反中牌，再打下去也已無甚實效；更大的問題其實在於，兩岸條例第33條之一這條紅線畫得太過寬泛，官方更難以釐清，中國大陸官民與赴台藝人之間，又是如何進行「互動」。

就以最簡單的「合作」構成要件來說，看似「配合」，但賴政府又如何能證明，藝人轉貼文就是必須與中共「合作」的產物，或是中共集體施壓的結果？畢竟，赴陸藝人眾多，卻仍有許多知名藝人並未轉貼，如果是官方集體施壓或「合作」，以中共管控之嚴密又豈會有所疏漏？

更不要說，這些貼文也在打「擦邊球」，畢竟無論依中華民國憲法、增修條文或兩岸條例，兩岸並非賴政府所傾向的「國與國」關係；要說藝人這些主張會影響國安，也未免太過誇大。更何況，蔡英文前總統早在2016年當選時，即已明白宣示：「沒有人需要為他的認同而道歉。」換言之，除非「蔡規賴不想隨」、想藉此打臉蔡，或是已不想再遮掩自己的意識形態治國心態，才會不顧政府最基本的「依法行政」硬給處罰。

說穿了，藝人「登陸」最大誘因就是「市場」使然，如今台灣影視產業沒落，政策、補助的政治化程度，只怕並不下於對岸。文化部說，此次約談感受到中方對藝人充滿「出錢是老大」心態，卻不知文化部又是如何看待，客委會億元補助髒話滿天飛演唱會，以及《零日攻擊》導演羅景壬團隊三年獲勞動部就業安定基金近三千萬元補助等情事？

藝人赴陸，或為自我主張、或為自身利益發表舔紅言論，並不奇怪；但若說一定得要配合官方舔紅？卻尚待政府揭露更多事證；反觀如今台灣，不舔綠而能取得政府資源者，幾希？果然「出錢是老大」，兩岸皆然！

藝人 中共 賴政府 兩岸條例

延伸閱讀

23位藝人被約談！文化部揭陸「不可想像手段」　演藝工會表態

「零日攻擊」導演羅景壬爆補助爭議 演總統的Janet反應曝光了

補助議題導演羅景壬籲道歉 國民黨：要告就告

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨：要告來告

相關新聞

民眾黨「走讀」陳佩琪身體不適 黃國昌喊：叫救護車！

民眾黨前主席柯文哲遭收押至今，民眾黨今辦「司法改革 公民走讀」活動，警民持續僵持中。柯文哲妻子陳佩琪、柯媽何瑞英都現身活...

批大罷免該負責的人檢討了什麼？ 李文忠與曹興誠LINE群大吵後遭退框

大罷免後，民進黨及罷團檢討聲浪四起，但也出現不少意見相左的狀況。本報掌握，退輔會前副主委李文忠在一line私人群組中貼文...

民眾黨「走讀」遭警方舉牌攔阻 黃國昌率眾喊：萊爾校長出來面對

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭收押至今，民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，柯文哲母親何瑞英也...

批賴政府明年媒宣費增幅9成達14億 許宇甄：浮編一定刪光

明年度中央政府總預算案出爐，國民黨立委許宇甄今日指出，賴政府媒宣費暴衝近14億，成長90%，是要用來洗腦、收買、養網軍？...

中央黨部遭搜索周年 民眾黨拋830宣言訴求司改勿當政治黑手

去年8月30日的清晨7時30分，民眾黨中央黨部與時任黨主席柯文哲住家遭檢調同步搜索，柯文哲自此陷入困境，遭羈押至今。民眾...

台灣光復80周年 管中閔：抗戰歷史能證明國民黨在台正當性的重要資產

國民黨昨天舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80周年」座談會，台大前校長管中閔受邀出席，他表示，有些人總說，台灣過去是日本殖民地，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。