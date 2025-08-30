新北市長熱門人選大數據 黃國昌聲量爆棚好感度卻最低

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察六位潛在新北市長人選的網路聲量，包括民眾黨主席黃國昌、國民黨立委洪孟楷、台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧、民進黨前秘書長林右昌與新北市副市長劉和然。結果顯示，黃國昌雖以逾200萬則討論聲量遙遙領先，但好感度並未隨之提升；相比之下，藍綠陣營候選人在支持者擁護下，多維持一定網路好感度。

TPOC指出，首先觀察近一個月網路對「新北市長候選人」的討論聲量變化。7月28日，黃國昌接受專訪時，雖未正面宣布參選，但拋出「讓自己成為最好選項」的說法，當日聲量即升至2254則。直到8月11日，黃國昌向國民黨喊話「不排斥共推最強候選人」，相關消息瞬間引爆網路關注，單日聲量衝高至2萬1364則，也帶動後續整體討論熱度明顯抬升，自8月10日至8月25日期間，平均每日聲量維持在4500則左右。

觀察六位潛在候選人近一季（5月29日至8月27日）的網路聲量變化，黃國昌以超過200萬則的討論聲量遙遙領先，聲量佔比高達76%，與其他潛在人選形成懸殊差距。他的高聲量來源遍及多項重大政治議題，包括大罷免、核三公投以及「腳尾飯」風波，幾乎各大政治事件都可見其身影，黃國昌一人累積的聲量，已超過其餘五位候選人聲量總和。

在民進黨方面，林右昌（6.5%）因大罷免後請辭民進黨秘書長一事，引發外界對其政治動向的猜測，帶動網路熱議；蘇巧慧（2.5%）聲量佔比相對較低，但因稱柯建銘是「黨內重要資產」的發言，在社群引起不少討論。

國民黨陣營則以洪孟楷（8.2%）與李四川（6.3%）兩人最受網路關注，討論焦點多與大罷免相關，包含違規連署調查及反罷免站台等事件，李四川對於新北市長候選人的表態，也使其社群曝光度上升。劉和然（0.5%）則是六位潛在人選中聲量佔比最低者，主要多出現在其他候選人相關貼文的延伸討論，網路影響力相對有限。

TPOC表示，從網路情緒來看，黃國昌雖然聲量爆表，但好感度僅0.33。在超過30萬則的負面評論中，「美國阿爸」、「腳尾飯」等爭議長期纏繞，核三公投也引來恆春居民批評他只顧政治利益。此外，不少討論聚焦於黃國昌的情緒表現，認為他經常「咆哮」、「暴怒」、「抓狂」，人格特質也讓他攬下不少負評。

在民進黨方面，蘇巧慧（0.47）好感度相較林右昌（0.29）略具優勢。正面聲量來自媒體民調顯示她在綠營支持度較高，網路上亦可見「唯一支持蘇巧慧」、「若是綠營出線就選蘇巧慧」等聲援；但從負面聲量來看，似乎還難以擺脫與父親蘇貞昌掛鉤的印象。至於林右昌，其負面聲量達3.6萬則，主要圍繞大罷免失利與請辭民進黨秘書長的議題。

國民黨陣營中，劉和然的好感度最高（1.06），但由於沒有什麼討論聲量，影響力非常有限。李四川（0.49）與洪孟楷（0.58）同樣面臨「負評多於正評」的挑戰。TPOC分析，雖然有媒體點名李四川為「新北市藍營候選人贏面最大」，仍不少年輕網友稱「沒聽過這號人物」，加上北市引進中國製機器狗巡邏引發資安爭議，也讓他一度捲入負面聲浪。

商品推薦