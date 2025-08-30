民眾黨「走讀」陳佩琪身體不適 黃國昌喊：叫救護車！

民眾黨前主席柯文哲遭收押至今，民眾黨今辦「司法改革 公民走讀」活動，警民持續僵持中。柯文哲妻子陳佩琪、柯媽何瑞英都現身活動，但現場天氣炎熱，陳佩琪一度身體不適，遭工作人員帶到樹蔭下休息，民眾黨主席黃國昌則喊「叫救護車」。陳佩琪說，今天來是要喚醒台灣人的司法正義。

何瑞英稍早說，今天是媳婦叫她來的，至於現在的身體狀況，「現在老了、笨了」，當然有「艱苦」的時候。一旁的陳佩琪則急忙說，「不要這樣講」。

陳佩琪表示，在證據、法條都還沒釐清，就到黨主席家裡來搜索，搜索完後把先生被羈押一年，連京華城到底違反哪條法都還在釐清中，竟然可以把一個在野黨主席當成一般人，大家都不應該這樣的對待。

陳佩琪表示，今天來司法改革的走讀是要喚醒台灣人的司法正義，日前在法庭上，看到沒有列入筆錄的偵訊光碟，「那不是在偵訊人家的筆錄，那只是誘導，只要咬出柯文哲、只要能說柯文哲是違法的」。

陳佩琪說，檢察官的目的就只是要這樣，坐實就是違法搜索找不到法條，又關押一年時間，殘害人家的人權、傷害他的身體，希望讓台灣司法正義重建。

媒體追問陳在臉書上表達無法忘記檢察官江貞瑜在庭院對柯文哲大吼一事？陳佩琪說，平民百姓沒有遇過這樣的狀況，每次回想心還是揪在一起，司法沒有證據下派一堆檢察官違法大搜索，還把先生帶去叫囂。 民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，柯文哲母親何瑞英也坐輪椅及柯妻陳佩琪也出席活動。記者張曼蘋／攝影 民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者與警方於愛國西路口僵持。民眾黨將宣講戰車開到警方防線前。記者曾原信／攝影

