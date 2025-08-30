快訊

民眾黨「走讀」官邸遭拒馬擋 黃國昌衝撞、警民傳受傷

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨率群眾與警方發生衝撞，高喊還我路權。圖／取自民眾之聲直播
民眾黨率群眾與警方發生衝撞，高喊還我路權。圖／取自民眾之聲直播

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引發黃國昌與群眾高喊「還我路權」，稍早更是率領群眾試圖衝撞、與警方發生推擠，警力則是以優勢警力護住拒馬，現場指揮官則喊堅守崗位、保持理性。

中正一分局長陳瑞基不斷呼籲現場民眾「保持理性」、「大家訴求都聽到了！」

民眾黨立委林國成、張啓凱、麥玉珍等人稍早更是擠進第一線，與警方對峙。據悉，稍早警方與民眾黨工作人員均有受傷。

拒馬 民眾黨 黃國昌 司法改革

延伸閱讀

相關新聞

民眾黨「走讀」陳佩琪身體不適 黃國昌喊：叫救護車！

民眾黨前主席柯文哲遭收押至今，民眾黨今辦「司法改革 公民走讀」活動，警民持續僵持中。柯文哲妻子陳佩琪、柯媽何瑞英都現身活...

批大罷免該負責的人檢討了什麼？ 李文忠與曹興誠LINE群大吵後遭退框

大罷免後，民進黨及罷團檢討聲浪四起，但也出現不少意見相左的狀況。本報掌握，退輔會前副主委李文忠在一line私人群組中貼文...

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭收押至今，民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，柯文哲母親何瑞英也...

批賴政府明年媒宣費增幅9成達14億 許宇甄：浮編一定刪光

明年度中央政府總預算案出爐，國民黨立委許宇甄今日指出，賴政府媒宣費暴衝近14億，成長90%，是要用來洗腦、收買、養網軍？...

中央黨部遭搜索周年 民眾黨拋830宣言訴求司改勿當政治黑手

去年8月30日的清晨7時30分，民眾黨中央黨部與時任黨主席柯文哲住家遭檢調同步搜索，柯文哲自此陷入困境，遭羈押至今。民眾...

台灣光復80周年 管中閔：抗戰歷史能證明國民黨在台正當性的重要資產

國民黨昨天舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80周年」座談會，台大前校長管中閔受邀出席，他表示，有些人總說，台灣過去是日本殖民地，...

