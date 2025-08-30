民眾黨「走讀」官邸遭拒馬擋 黃國昌衝撞、警民傳受傷

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引發黃國昌與群眾高喊「還我路權」，稍早更是率領群眾試圖衝撞、與警方發生推擠，警力則是以優勢警力護住拒馬，現場指揮官則喊堅守崗位、保持理性。

中正一分局長陳瑞基不斷呼籲現場民眾「保持理性」、「大家訴求都聽到了！」

民眾黨立委林國成、張啓凱、麥玉珍等人稍早更是擠進第一線，與警方對峙。據悉，稍早警方與民眾黨工作人員均有受傷。

商品推薦