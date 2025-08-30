快訊

批大罷免該負責的人檢討了什麼？ 李文忠與曹興誠LINE群大吵後遭退框

聯合報／ 記者李人岳蔡晉宇／台北即時報導
退輔會前副主委李文忠（右）在一line私人群組中貼文，擔憂民進黨內不知真正檢討大罷免錯誤，但遭同在群組中的大罷免發起人曹興誠（左）批「汙衊大罷免兼搞黨內鬥爭」，最後李文忠甚至被踢出群組。圖／聯合報系資料照片
大罷免後，民進黨及罷團檢討聲浪四起，但也出現不少意見相左的狀況。本報掌握，退輔會前副主委李文忠在一line私人群組中貼文，擔憂民進黨內不知真正檢討大罷免錯誤，但遭同在群組中的大罷免發起人曹興誠反嗆「罷免是憲法賦予公民的權力」，何錯之有？更痛批李文忠「汙衊大罷免兼搞黨內鬥爭」，最後李文忠甚至被踢出群組。

不過李文忠與曹興誠事後面對本報查證這段爭論過程，均態度低調，不願回應。

李文忠在群組中表示，美麗島電子報最新民調顯示，總統不滿意度竟然衝破六成，政黨好感度方面，竟然有56.8%對民進黨反感。他引前立委林濁水的意見指出，沒人知道整個（民進）黨錯在哪，其實是反話，是政府及黨不肯不敢不知如何面對，所以敗後處理雪上加霜；李文忠指出，賴總統726、823後分別向罷團及挺罷反核的公民道歉，對紛擾半年、撕裂社會一無表示，其他公民做何感想？

他並指出，內閣、黨務改組都很好，但該為大罷錯誤負責的人檢討負責了什麼？李文忠擔憂，再繼續下去，黨內沒有人可以置身事外，繼續如此意味著先輩累積的資產將失散揮空。

李文忠貼文後，曹興誠大約在半小時回文，質問李文忠：公民施行憲法賦予的罷免權力，何錯之有？民進黨為何要負責？負什麼責？他是要沒收百姓罷免的權力嗎？下一步會不會說，乾脆請共產黨來管台灣就好？

李文忠進一步回應，曹興誠是理工男，對政治、策略一無所知，他講的是策略錯誤，結果是撕裂社會、疏離多數年輕人和中間選民，他強調這是政治專業，他不怪罪曹，而是怪罪黨內政治的人，怎會犯這種錯？

不過此言再引發曹的不滿，不但堅持「罷免是公民的權利」，憑什麼反對？更批評李文忠一味閃避問題，這樣就是政治專業嗎？兩人你來我往，曹批評李不要汙衊大罷免兼搞黨內鬥爭，李則反嗆曹在大罷免大敗後毫無檢討，整天亂罵人，連民進黨內檢討也要亂罵，「真是夠了。」

曹興誠怒批「這個群組是民進黨的嗎？」李文忠要檢討民進黨，跑來這裡幹什麼？李文忠也隨即遭群組成員刪除退群。事後群組內其他成員仍質疑李文忠，近年已經「林濁水化」......「擔心這樣的人如何負責台灣的國防政策呢？」

