快訊

新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆！人被壓車下「1死2傷」

最多減價40日圓！日本「すき家」11年來首度降價 36款餐點全面下修

師資告急／老師學期中奔向業界 高中職自然科啟蒙弱化

影／民眾黨近千人「走讀」活動 與警方對峙喊賴清德下台

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，並在愛國西路口與警方對峙。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，並在愛國西路口與警方對峙。記者曾原信／攝影

今天為民眾黨前主席柯文哲，遭檢調搜索一周年，台灣民眾黨上午舉行「司法改革、公民走讀」遊行，近千人身著白衣於中正紀念堂集合，遊行隊伍訴求要求結束對柯文哲的政治追殺，民眾黨主席黃國昌隨後帶著參與者，在愛國西路與大批警力對峙。

民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者先在中正紀念堂集合，柯文哲媽媽何瑞英（左）參與其中。記者曾原信／攝影
民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者先在中正紀念堂集合，柯文哲媽媽何瑞英（左）參與其中。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者先在中正紀念堂集合，柯文哲妻子陳佩琪（右）及柯文哲的媽媽何瑞英（左）出席。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者先在中正紀念堂集合，柯文哲妻子陳佩琪（右）及柯文哲的媽媽何瑞英（左）出席。記者曾原信／攝影
民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，柯文哲妻子陳佩琪（中）突然離開遊行隊伍，並想突破警方。記者曾原信／攝影
民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，柯文哲妻子陳佩琪（中）突然離開遊行隊伍，並想突破警方。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，並聲稱警方阻礙人行道。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，並聲稱警方阻礙人行道。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者先在中正紀念堂集合，有反對者舉牌闖入遭到支持者包圍。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者先在中正紀念堂集合，有反對者舉牌闖入遭到支持者包圍。記者曾原信／攝影

柯文哲 民眾黨 司法改革

延伸閱讀

民眾黨「走讀」遭警方舉牌攔阻 黃國昌率眾喊：萊爾校長出來面對

柯文哲、民眾黨遭搜索明周年上街 黃國昌：不希望賴清德拉拒馬蛇籠

美參議院軍委會主席率團訪台 下午將拜會賴清德總統

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

相關新聞

民眾黨「走讀」陳佩琪身體不適 黃國昌喊：叫救護車！

民眾黨前主席柯文哲遭收押至今，民眾黨今辦「司法改革 公民走讀」活動，警民持續僵持中。柯文哲妻子陳佩琪、柯媽何瑞英都現身活...

批大罷免該負責的人檢討了什麼？ 李文忠與曹興誠LINE群大吵後遭退框

大罷免後，民進黨及罷團檢討聲浪四起，但也出現不少意見相左的狀況。本報掌握，退輔會前副主委李文忠在一line私人群組中貼文...

民眾黨「走讀」遭警方舉牌攔阻 黃國昌率眾喊：萊爾校長出來面對

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭收押至今，民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，柯文哲母親何瑞英也...

批賴政府明年媒宣費增幅9成達14億 許宇甄：浮編一定刪光

明年度中央政府總預算案出爐，國民黨立委許宇甄今日指出，賴政府媒宣費暴衝近14億，成長90%，是要用來洗腦、收買、養網軍？...

中央黨部遭搜索周年 民眾黨拋830宣言訴求司改勿當政治黑手

去年8月30日的清晨7時30分，民眾黨中央黨部與時任黨主席柯文哲住家遭檢調同步搜索，柯文哲自此陷入困境，遭羈押至今。民眾...

新北市長熱門人選大數據 黃國昌聲量爆棚好感度卻最低

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察六位潛在新北市長人選的網路聲量，包括民眾黨主席黃國昌、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。