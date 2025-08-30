影／民眾黨近千人「走讀」活動 與警方對峙喊賴清德下台

今天為民眾黨前主席柯文哲，遭檢調搜索一周年，台灣民眾黨上午舉行「司法改革、公民走讀」遊行，近千人身著白衣於中正紀念堂集合，遊行隊伍訴求要求結束對柯文哲的政治追殺，民眾黨主席黃國昌隨後帶著參與者，在愛國西路與大批警力對峙。 民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者先在中正紀念堂集合，柯文哲媽媽何瑞英（左）參與其中。記者曾原信／攝影 民眾黨主席黃國昌（中）上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者先在中正紀念堂集合，柯文哲妻子陳佩琪（右）及柯文哲的媽媽何瑞英（左）出席。記者曾原信／攝影 民眾黨上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，柯文哲妻子陳佩琪（中）突然離開遊行隊伍，並想突破警方。記者曾原信／攝影 民眾黨主席黃國昌（中）上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，並聲稱警方阻礙人行道。記者曾原信／攝影 民眾黨主席黃國昌上午率領民眾舉行「司法改革公民走讀」活動，近千名參與者先在中正紀念堂集合，有反對者舉牌闖入遭到支持者包圍。記者曾原信／攝影

