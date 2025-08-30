批賴政府明年媒宣費增幅9成達14億 許宇甄：浮編一定刪光

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
明年度中央政府總預算案出爐，國民黨立委許宇甄今日指出，賴政府媒宣費暴衝近14億，成長90%，是要用來洗腦、收買、養網軍？民進黨一天到晚喊「認知作戰」，事實上最大的認知作戰出資者正是賴政府。不該給的媒宣費用一毛都不會給，浮編濫造的一定刪光。

許宇甄表示，明年度中央政府在「媒體政策及業務宣導」編列13億7945萬2千元，較今年度的法定預算7億2447萬3千元，增加6億5497萬9千元，成長90.41%，幾乎翻倍。這樣的暴增數字「令人怵目驚心」，根本是大內宣經費全面加碼，是要用來幫賴清德洗民調嗎？

許宇甄指出，這次的媒宣費甚至註明「評核指標」，包括數位瀏覽人數、網路觸及率等，但問題在於：若達不到標準，是否會追究？還是只是裝飾用的數字，根本不需負責？這種作法只是想用來欺騙立法委員，更是要用來欺騙納稅人。

許宇甄再指出，在各部會編列媒宣費中，內政部及所屬編列高達2億7777萬9千元，主要用於警政署「防詐宣導」。然而現實是「詐騙越打越多、越打越大」，根本無濟於事，卻還要繼續砸錢做廣告。外交部、農業部、交通部、客委會等單位的宣導費也全面破億，尤其客委會從今年的4131萬8千元，明年暴增至1億359萬5千元，其中「藝文傳播推展」更翻倍到 9204萬5千元，這種難以合理解釋的編列，根本就是失控濫花。

許宇甄表示，民眾對媒宣費流向早有疑慮，因為經費往往集中在特定綠色媒體。今年民進黨發動大罷免，綠色媒體就全面配合，鋪天蓋地誤導選民，甚至將在野黨「凍結預算」歪曲成「刪減」，公然顛倒黑白，賴清德還從綠媒挖來名嘴當秘書長，還編列高額預算，黨政媒一體完全不避嫌。

許宇甄表示，審計部的決算報告更揭露，勞動部把就業安定基金挪去做大內宣，還用開口合約，成果低落卻花光鉅款。但即便如此，明年度仍編列1億2329萬元，形同無視過去弊病。這些是檯面上看得到的，真正的媒宣費總額絕不止目前帳面上的14億元。

許宇甄進一步質疑，民進黨自2016年執政以來，就透過標案養特定媒體、側翼，如今宣導費暴增，難道是為了明年底大選替民進黨鋪路？預先準備銀彈打擊在野黨？過去賴清德在黨內初選時還喊過「請蔡總統的網軍停止攻擊我」，如今卻默許龐大預算養網軍、操縱輿論，顯然是雙重標準。

許宇甄斥，民進黨一天到晚喊「認知作戰」，但事實上，最大的認知作戰出資者正是賴政府。各部會合計近14億元的媒宣費，並非用來改善民生，而是赤裸裸的政治洗腦與收買媒體、養網軍。試問，這樣的政府，還是人民真正需要的政府嗎？這些錢要怎麼用，賴政府必須說清楚，國民黨在預算審查時，一定會嚴格審查，不該給的媒宣費用一毛都不會給，浮編濫造的一定會刪光。

