當選主席為黃呂錦茹、柯文哲平反 羅智強拋設基金全額出訴訟費

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強日前宣布參選黨主席，他今日再提出他當選後，立即啟動「護黨計畫」，包括要為台北市黨部前主委黃呂錦茹、民眾黨前主席柯文哲平反，設立「行政司法濫權平反基金」，為被清算的黨公職提供法律援助，全面負擔訴訟費用。

羅智強說，民進黨發動大罷免，更濫用司法，發動大搜索、大羈押，大家受苦了。黃呂錦茹被羈押近百日，交保金高達1千萬元，還要受居住、出境、出海的限制，甚至被戴上電子腳環。這是莫大的羞辱。全台至少20處地方黨部遭到搜索，數百名同志被約談，數十人遭羈押、起訴。這樣的手段，令人心疼，更令人憤怒。民進黨對中國國民黨優秀幹部與黨工的迫害，是赤裸裸的政治清算。他鄭重承諾，若他當選黨主席，立即啟動「護黨計畫」，既要為受害同志討回公道，更要安定軍心，凝聚戰力。

羅智強提出，第一是平反黃呂錦茹。他將推動立法院制定「政治迫害調查條例」，仿民進黨當年制定的「不當黨產條例」與「促進轉型正義條例」，成立「政治迫害調查委員會」，徹查民進黨執政時期濫用檢調、以偵查公開等不正手段迫害在野黨的行為。不僅要替黃呂錦茹等同志平反，也要替其他在野遭迫害的朋友，例如柯文哲，伸張正義。

羅智強表示，第二是設立「行政司法濫權平反基金」。大罷免期間，許多黨工與幹部被民進黨清算迫害，他們是國民黨的中流砥柱，黨主席有責任保護他們。他將籌設「行政司法濫權平反基金」，提供受害同志法律援助，全面負擔訴訟費用。他保證，不會讓為黨付出的幹部孤軍奮戰，他一定會站在最前線，守護大家。

羅智強總結，過去一年民主制衡這條路，國民黨的夥伴們走得太辛苦、太委屈，許多同仁甚至因此被剝奪自由，承受著不該承受的羞辱與打擊。他也經歷了民進黨一整年大惡罷的霸凌和追殺，所以，對黨工幹部受的苦，他能感同身受。他承諾，他必定會為大家爭一口氣，爭一個公道，爭回尊嚴和榮譽，這是他參選的承諾。

司法 民進黨 羅智強 柯文哲 大罷免 黃呂錦茹

