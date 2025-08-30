聽新聞
陸外交部譴責菲律賓縱容林佳龍竄訪 稱踩踏中方紅線必將付出代價
據大陸外交部網站昨晚消息，大陸外交部發言人就菲律賓縱容我外交部長林佳龍前往訪問，以答記者問方式表明立場，發言人稱，敦促菲方懸崖勒馬、改邪歸正，不得在中方核心利益問題上玩火，菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價。
媒體記者問，據報導，台灣地區外事部門負責人日前以所謂基金會負責人身分竄訪菲律賓，同個別菲官員會面、參加經貿活動。請問中方對此有何評論？
發言人答稱，菲律賓縱容林佳龍以所謂基金會負責人身分竄訪，為「台獨」分裂勢力從事反華活動提供舞台，嚴重違反國際關係基本準則和菲方在涉台問題上所作承諾。
他表示，近期菲方在涉台問題上採取一系列錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係，再次暴露菲律賓政府言而無信的惡劣品質。中方對此堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議。
發言人稱，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國的內政。中方敦促菲方恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，懸崖勒馬、改邪歸正，不得在中方核心利益問題上玩火，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。
他說，菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價，由此產生的一切後果必須由菲方承擔。
