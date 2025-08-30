聽新聞
陸外交部譴責菲律賓縱容林佳龍竄訪 稱踩踏中方紅線必將付出代價

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
外交部長林佳龍。 本報資料照片
外交部長林佳龍。 本報資料照片

據大陸外交部網站昨晚消息，大陸外交部發言人就菲律賓縱容我外交部長林佳龍前往訪問，以答記者問方式表明立場，發言人稱，敦促菲方懸崖勒馬、改邪歸正，不得在中方核心利益問題上玩火，菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價。

媒體記者問，據報導，台灣地區外事部門負責人日前以所謂基金會負責人身分竄訪菲律賓，同個別菲官員會面、參加經貿活動。請問中方對此有何評論？

發言人答稱，菲律賓縱容林佳龍以所謂基金會負責人身分竄訪，為「台獨」分裂勢力從事反華活動提供舞台，嚴重違反國際關係基本準則和菲方在涉台問題上所作承諾。

他表示，近期菲方在涉台問題上採取一系列錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係，再次暴露菲律賓政府言而無信的惡劣品質。中方對此堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議。

發言人稱，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國的內政。中方敦促菲方恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，懸崖勒馬、改邪歸正，不得在中方核心利益問題上玩火，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。

他說，菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價，由此產生的一切後果必須由菲方承擔。

外交部 菲律賓 馬尼拉

相關新聞

小草「走讀」衝破第一道拒馬防線 警急喊：務必保持理性

民眾黨今上午在中正紀念堂捷運站口辦「司法改革 公民走讀」活動，但警方派出人力將愛國西路往總統官邸方向封路，並廣播警告，引...

批賴政府明年媒宣費增幅9成達14億 許宇甄：浮編一定刪光

明年度中央政府總預算案出爐，國民黨立委許宇甄今日指出，賴政府媒宣費暴衝近14億，成長90%，是要用來洗腦、收買、養網軍？...

何時決定選新北? 李四川舉這2人例：明年3、5月都來得及

台北市副市長李四川日前鬆口，若明年需要他承擔，不排斥參選新北市長。李四川接受專訪被問及是否明年農曆年後就必須決定？李四川...

最後上班日！衛福部長邱泰源：離開不會不捨 快樂過每一天

行政院公布改組名單，衛福部長由現任健保署長石崇良上任消息一出，各界抱持正面肯定。衛福部部長邱泰源今天是最後一天上班，出席...

林佳龍訪菲後 陸發布領事留學警示

外交部長林佳龍上周訪菲律賓後，大陸外交部八月廿九日回應批判此事，譴責菲方「縱容」後，大陸外交部和教育部隨即於八月卅日，分...

立院預算會期 藍：不再統刪預算重蹈覆轍

立法院本會期為預算會期，在野黨去年刪減預算惹議，增添綠營發動大罷免柴火，藍白兩黨也將調整手段，目前確定不再採取統刪手段，...

