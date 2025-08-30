郝龍斌選黨主席？侯友宜：願意承擔都全力支持

國民黨主席10月18日改選，傳出台北市前市長郝龍斌將參選，新北市長侯友宜今天表示，每個人都有參選的權利，願意為整個黨承擔都是件好事，過程當中只要透過公平競爭機制，誰當選誰、願意承擔，他都會全力支持。

