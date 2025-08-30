台灣光復80周年 管中閔：抗戰歷史能證明國民黨在台正當性的重要資產

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國民黨昨天舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80周年」座談會，台大前校長管中閔受邀出席。圖／取自管中閔臉書
國民黨昨天舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80周年」座談會，台大前校長管中閔受邀出席。圖／取自管中閔臉書

國民黨昨天舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80周年」座談會，台大前校長管中閔受邀出席，他表示，有些人總說，台灣過去是日本殖民地，並未參與抗戰，對紀念抗戰一事當然無感。但日本侵華始自甲午戰爭和乙未割台，日本侵華的歷史，也正是台灣淪為殖民地的痛史。

管中閔在臉書摘要他發表演說的內容，他表示，今年是對日抗戰勝利與台灣光復80周年，也是乙未割台130周年。8年抗戰是關係中華民國存亡與中華民族延續的生死之戰，因為抗戰的艱苦奮鬥與最後勝利，中華民國方得以躋身同盟國四強，參與開羅會議和波茲坦宣言，確定了台灣將從日本殖民地的身份解放出來。我們身在台灣，對此當有特別的感受。

他說，從乙未戰爭，到羅福星、余清芳等領導的抗日鬥爭，原住民同胞的太魯閣和霧社抗暴，以及蔣渭水領導的民眾黨和簡吉等領導的農民組合，台灣抗日行動始終不絕如縷。抗戰爆發後，更有許許多多台灣民眾自動投身抗戰的行列，都展現出強大的民族氣節。

管中閔表示，台灣當年固然有身不由己的難處，但台灣人從未自外於抗日鬥爭，而台灣光復更是這些前輩矢志追求的目標。正因為抗戰勝利，台灣才得以光復；抗戰的歷史，當然也是台灣的歷史。

管中閔表示，他更認為這些連結抗戰與台灣的歷史論述，對國民黨不應是負債，而是有著正面意義，能夠證明國民黨在台正當性的重要資產。歷史的頁面，我們如果不寫，就會留下空白任人隨意塗抹。「我期待未來能和大家一起，為維護和傳遞這些重要歷史而共同努力」。

