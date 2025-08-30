聽新聞
統籌分配稅款離島縮最多 中市比估值高…「仍得看明年實徵才知道」

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導

立法院才剛通過追加預算案，現在傳出地方政府統籌分配稅款可能被突襲。其中要給金門澎湖、連江三縣合計二百一十二億，但目前離島三縣總和僅獲配九十三億元，三離島算是縮水最多；而台中市獲得分配稅款雖比預估值高，但認為「還是得等一般性、計畫型補助款出爐才知道」。

行政院發言人李慧芝表示，統籌分配稅款增加近九成，佔歲入近三分之一，且中央挹注地方財源再創新高，行政院長卓榮泰將邀集各縣市首長，討論事權分配議題。

李慧芝表示，「公式有問題，導致連江縣短少」，由於新版財劃法水平分配公式問題，有部分縣市獲配的統籌分配稅款，增加幅度非常高，例如台北市由今年度六九六點八億元，增加至明年度的一一四九點二億元，總計增加四五二點四億，幅度將近六十五％。相較之下，連江縣明年度統籌分配稅款卻面臨負成長。

主計總處近日發函給各地方政府統籌分配稅款方式，其中離島三縣、雲林縣、嘉義縣市、花蓮縣等核定數比預估值少。

金門財政處表示，按新版財劃法推估，要給金門、澎湖、連江三縣合計二百一十二億，但目前離島三縣總和僅獲配九十三億元，期盼中央依照新版財劃法，給予足夠預算，支持發展離島建設。

花蓮核定數二百一十八億元，扣掉去年七十一億元，實增一百四十七億，比原估一百六十一億元減少十四億元，但花蓮縣府表示尚可接受。基隆市府則表示，原預估統籌分配稅款應增加七十五億元，實際僅增七十三億元，比原估少二億元。

不過直轄市獲分配金額均比預估值高，新北市財政局指出，新北增加約四百一十四億，統籌分配稅款有增加當然是歡迎，但問題根本在於新北四○五萬人口支出非常龐大，人均怎麼排都是二十二縣市之末，分配對新北仍不公平

台中市財政局長游麗玲表示，明年統籌分配稅款核定數比預估值高，還是得看明年實徵稅額才知道；依據主計總處說法，明年的統籌分配款、一般性補助款、計畫型助款總和，只要不低於今年數額，就不違反財劃法，還是得等一般性、計畫型補助款出爐才知道。

