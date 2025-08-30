聽新聞
明年總預算案媒宣費13.7億 在野喊嚴審

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導

立法院新會期即將審查一一五年度中央政府總預算案，根據行政院送至立法院預算書顯示，明年中央政府媒體政策及業務宣導費總計編列十三點七億餘元，比今年法定媒體宣導預算七億元，增加了六億多元。其中，內政部二點七億元居冠、行政院二點二億元居次，第三名則為警政署二點三億元。

國民黨立委許宇甄批評，各部會合計近十四億元的媒宣費，並非用來改善民生，而是赤裸裸的政治洗腦與收買媒體、養網軍。試問這樣的政府，是人民真正需要的政府嗎？這些錢要怎麼用，賴政府一定要出來說清楚，國民黨在預算審查時，不該給的媒宣費用一毛都不會給，一定會嚴格刪減。

國民黨立委王鴻薇表示，媒宣費主要的問題是過度集中在特定媒體，到現在為止都沒有改善，就安基金也傳出有弊案，這些問題都不解決，在野黨一定嚴審到底，否則社會大眾也看不下去。

民眾黨立委張啓楷表示，政院顯然沒有好好反省，過去民眾黨就發現媒體宣傳費過度集中在「綠友友」上面，而且績效不彰，拍出來的影片點閱率、按讚率都偏低，因此才大幅刪減媒宣費，沒想到又複製貼上再來，竟然沒檢討改進，民眾黨將看緊人民納稅錢，將對不當經費給予刪除。

