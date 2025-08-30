新聞眼／追加預算案 賴政府暗渡陳倉

立法院昨日三讀通過行政院提出的追加預算案，其中包含依法應編列給地方政府的六三六億元一般性補助款。不過，在預算審查過程中，在野黨發現先前被立法院刪除的項目在此被偷偷回編，引發在野黨強烈質疑，認為賴清德政府試圖利用追加預算、暗渡陳倉，將已被刪除的爭議項目重新納入，嚴重違背「預算法」精神。

此次追加預算案中，部分項目令人側目。例如先前已被立法院刪除的媒體宣傳費用，以及國安會副秘書長的購車經費，竟在追加預算中大復活。這些項目不僅缺乏緊急性，且與民眾福祉無直接關聯，難以符合「預算法」第七十九條規定的追加預算要件。

預算法明確指出，追加歲出預算須符合四項條件之一：「依法增加業務或事業致增加經費」、「依法增設新機關」、「因重大事故經費超支」，或「依法應補列預算」。

上述回編項目顯難符合，令人質疑行政院是否試圖利用「包裹式預算」違法追加？

賴清德政府上任以來，屢屢強調施政透明與依法行政，此次追加預算案爭議卻讓外界質疑是否真正透明？預算編列攸關國家資源分配，應以民為本、謹守法律規範，而非利用追加預算的漏洞，將已被否決的項目暗藏其中。賴政府若執意如此作為，不僅損害行政與立法間的信任，更將削弱民眾對政府的信心。

值此關鍵時刻，賴政府應正視在野黨與民眾的質疑，嚴格遵循相關法律規範，尊重立法權的監督之責，確保每一分預算都經得起檢驗。唯有公開透明、依法行政，方能回應民意，重建施政正當性。暗渡陳倉之舉，終究難逃法眼，更無法長久立足。

商品推薦