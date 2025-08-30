聽新聞
災後重建預算案 立院一毛未刪全數過關

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋／台北報導

立法院昨天是本會期最後一天，昨一口氣三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案、總預算追加預算案及「丹娜絲颱風重建特別預算」等多項議案。朝野對災後重建預算一毛未刪，對追加預算案則小砍五十九億元、通過八一九億元。

行政院發言人李慧芝昨指出，行政院長卓榮泰先前特別為了災後重建特別條例拜會立法院長韓國瑜，將特別預算的「原住民禁伐經費上限提高為六百億元，這次三讀未刪減照案通過，行政院特別感謝立法院以民眾最迫切的需求為念，未來會依此特別預算加速災後復原工作，也期望這樣的溝通模式，能夠為日後朝野互動的典範。

立法院昨對丹娜絲颱風災後復原重建特別預算案一毛未刪，經濟部編列二筆電力系統預算有條件凍結十％，及國家通訊傳播委員會一筆預算有條件凍結卅％。

另外立院還三讀通過一一四年度中央政府總預算追加預算案，同意追加包含地方一般性補助款、原民民禁伐補償、提升國軍待遇及其他項目，共八一九億餘元，刪除中選會辦理公投罷免十五億元、各部會媒宣費四億餘元、文化部預算二點八億元等，共計五十九億餘元。

對於在野黨刪除文化部二點八億追加預算，民進黨立委林宜瑾批評，刪除文化部相關預算，這是藍白大罷免後的總算帳，完全出於報復心態，對文化界造成嚴重傷害。國民黨立委王鴻薇則說，有太多人打著文化人的名號吸納稅人的血，在野黨當然要嚴加把關。

丹娜絲 文化部 大罷免 韌性電網

