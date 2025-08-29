中央統籌分配款出爐 高雄藍綠隔空互噴政治口水

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／翻攝自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩。圖／翻攝自柯志恩臉書

新版財劃法上路後，明年各縣市統籌分配稅款今天出爐，引發藍綠隔空互噴政治口水，民進黨立委賴瑞隆痛批擴大南北資源失衡，並直指國民黨立委柯志恩主導修法，讓高雄淪為輸家。柯志恩則駁斥，高雄明年增加250.39億元，民進黨自始至終未提院版棄修財劃法，賴參與其中，怎還有臉批評？

據了解，財政部突然在今天下班時間公布各縣市明年統籌分配款獲配金額，高雄市獲分配757.8億元，僅次於台北1149億元、新北957億元，六都當中第三，引發藍綠陣營隔空較勁。

賴瑞隆表示，台北市從696億增加至1149億，大幅增加452億，北高差距也將近達400億，高雄土地面積是台北11倍大，人口是台北市一倍之多，中央補助被削弱，將加劇南北資源分配不均，擴大南北失衡，痛批藍委柯志恩主導修惡法，扯高雄後腿，不願站在高雄立場爭取建設、經費。

柯志恩反駁，國民黨修正財政劃分收支法，幫高雄增加實質財源，她多次呼籲民進黨與行政院盡快提出黨版與院版與在野黨討論，讓朝野共同把餅做大，但事實是從頭到尾沒提黨版、院版。

柯志恩指出，賴的同黨同志立委郭國文日前才說出大白話，原來民進黨為與藍白全面對抗，寧可現行版本最好，也不願提院版。換言之，民進黨把財劃法當鬥爭工具，而維持原來財劃法版本，高雄僅能獲配500億元補助款。柯質問「到底誰才是拖高雄後腿」？

柯說，民進黨大罷免大失敗後，多位立委相繼跳出，向社會大眾告解，正視自身過去錯誤，希望挽回民意支持，若賴再繼續刻意散步謠言抹黑在野黨，勢必引來高雄市民反撲。

民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供

