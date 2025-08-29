台灣追求民主是挑釁中共？美參院軍委會主席：荒謬

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾今天率團訪台，並晉見總統賴清德。韋克爾表示，訪團此行要傳達美國國會對台灣的堅定支持與友誼，希望台美能持續合作；他也對「台灣追求民主是挑釁中國」論點回應說，荒謬、完全沒道理。

賴總統下午在國安會秘書長吳釗燮等人陪同下，在總統府接見美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）及共和黨聯邦參議員費雪（Deb Fischer）等人。

韋克爾致詞時表示，對他而言，此行是非常美好與重大的時刻，是為傳達美國國會對台灣的堅定支持與友誼，相信台灣作為自由的國家，絕對享有維護自由與自決的權利。

他表示，此為訪團出訪第9天，抵台前，已先訪問在夏威夷的印太司令部、關島、帛琉、天寧島與菲律賓，台灣可說是此行亮點，除希望能深入瞭解台灣的需求與關注事項，更重要的是傳達台美兩個民主國家間的堅定友誼，以及共同防衛的承諾。

隨後，韋克爾訪團與賴總統進行閉門會談。會談結束，韋克爾、費雪在國安會秘書長吳釗燮陪同下，於總統府敞廳發表簡短談話並回答媒體提問。

韋克爾說，台灣與美國的友誼堅定且長久，此次訪台，時值一個對此區域乃至全球都至關重要、甚至極度危險的時刻，因為自由民主的國家，正面臨自二戰以來最嚴峻的安全挑戰；此行能受到台灣如此熱情接待，對他個人、對美國國民以及美國參議院軍委會，都意義重大。

韋克爾表示，很高興看到台灣明年度國防預算占比提高至GDP的3%，並在20230年前達到約5%，台美是同舟共濟的朋友，期盼台美能加強軍事合作，強化國防產業鏈；他們的決心與意圖，就是確保台灣保持自由、能自主決策，讓台灣人民免於外部勢力的干預。

費雪表示，美國與台灣間的連結堅如磐石，兩國必須繼續謹慎、果斷地合作，深化彼此關係。當然也不能忽視眼前的現實，就是中國共產黨持續威脅、施壓，並試圖孤立台灣，這些行為是不可接受的。她說，美國理解台灣所承受的壓力，也明白當今世界比二戰以來任何時候都更危險。

媒體提問，台灣對於當前的世界，在政治或經濟上的重要性為何，以及近期有相當多說法，認為台灣並不需要美國安全上的協助，甚至將台灣追求民主視為是對中國一種挑釁。

韋克爾回答時表示，所謂「自決與民主威脅世界和平」的說法完全是荒謬的。真正威脅鄰國的、從來不是由人民選出的民主國家或共和國，而是極權與壓迫的國家，在那裡人民沒有發聲機會，鄰國與鄰近人民卻必須夜夜擔心自己國家是否遭到侵略；因此，他完全拒絕這種說法。

他指出，台灣發生的事情會影響全世界。小型民主國家若能繁榮發展、為公民打造光明未來，相較於大型軍事化的威權體系，更能證明開放社會與自由市場，如台灣這樣的朋友，能為人民創造更好生活，養育家庭、謀生，並把成果傳承給下一代。

韋克爾強調，美台之間的聯盟是否成功，將成為全球渴望自由呼吸的人們的重要指標。

他表示，回顧數十年前，前美國總統雷根曾提出「以實力求和平」。從未有一個國家因「太強大、太能自衛」而陷入戰爭，相反的，戰爭往往發生在鬆懈警惕、認為和平會永遠持續，卻忽視逐步升高的威脅之時。因此，他的決心就是要強大到任何人都不敢挑戰和平，無論是在歐洲、中東，還是在太平洋地區。

商品推薦