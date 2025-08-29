陸93閱兵前夕美重量級參議員訪台 學者：為凸顯台灣戰略重要性

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）搭乘美國空軍行政專機抵台訪問，是睽違九年再次有參院軍委會主席訪台。淡江大學戰略所所長李大中認為，訪問團此行是為了在美中互動的關鍵時機，凸顯台灣的戰略重要性，淡江戰略所副教授林穎佑指出，美議員訪台以及釋出與台灣朝野會面的影像，都是要展現美方挺台以及與台灣政壇緊密互動的立場。

李大中指出，威克爾與費雪為參院軍事委員會重量級成員，而此次訪問大概在一個月之前，即被金融時報所披露。他解讀，台灣為其亞太行程最後一站，代表訪團對於台灣的重視，尤其是目前美中互動正處於關鍵期，雙方已進行多輪的貿易與關稅談判，過程複雜，難度頗高，川普將「達成一份有利於美國最佳利益的協議」視為現階段優先政策目標，如果談判順利，「川習會」不無可能在年底前實現，「川習會」如果成真，台灣議題可能浮上檯面。

李大中分析，各界一般認為，即便華府重視台灣、川普國安團隊也不乏對中強硬派，但當前美國對台政策仍不免受到美中關係走向的牽動。在這種背景下，參院軍事委員會訪團來台所釋放的訊號，在於希望凸顯台灣的重要性。

他進一步分析，川普從選前到重新入住白宮，對台灣最關切的三項議題，包括半導體晶片（供應鏈拉回美國本土）、台灣自我防衛實力提升（包括軍購、國防預算）、台美貿易赤字，比較少像以往美國領導者直接提及台灣的戰略地位。

而此次訪團為參院軍事委員會主席與二號人物，他們最關心的事項，主要應為北京的軍事擴張，印太區域安全、台灣的因應與準備、以及如何進一步強化美台合作議題，主要關切的重點，是從美中戰略競爭以及中國大陸快速崛起對美國與盟友夥伴的挑戰此一角度，來看待台灣安全議題。因此李大中認為，訪問團此行拜會重點，可能聚焦在廣泛的區域安全、台美合作、國防、軍售、能源安全等美方所關切的相關議題。

淡江戰略所副教授林穎佑認為，美方在中共「九三大閱兵」前夕先釋出與台灣朝野政黨領袖及國防部長顧立雄會面照片，同時參議院重量級議員抵台訪問，一連串動作都在向北京釋放美國挺台的立場，尤其與台灣政壇的朝野政黨都始終維持良好的互動，一方面也是對台灣社會上的疑美論做出平衡與澄清。

