不僅六都墊底…台南統籌分配款連彰化都輸 市府大喊不公平

財政部公布114、115年地方獲配普通統籌分配稅款，整體規模由4676億元增加至8841億元，不過，六都中台南市114年獲配322億元，115年增加至497億元，增加174億元，在六都中墊底。

南市府財稅局依財政部公布資料分析指出，今年統籌分配稅款增加額度，台北市最多，高達452億元，其次是新北市415億元、台中市295億元、桃園市295億元、高雄市258億元，台南市僅174億元。不僅在六都中敬陪末座，甚至還輸給新竹市215億元、新竹縣177億元及彰化縣175億元。

對此，台南市財稅局長李建賢坦言，看到這樣的分配數字「心裡很難過」。他指出，台南市分不到500億元，在六都中最少；台中、高雄則分到700多億元，相當於台南的0.5倍，台北市更高達1150億元，是台南的2.3倍。他質疑，台南市擁有185萬人口，台北市約250萬人，在財源分配上出現如此大的落差，顯見照顧上極不公平。

李建賢表示，修正後的財劃法在垂直分配上，確實讓中央更多預算下放地方，提高地方政府自主性，但在水平分配方面卻存在明顯問題。營利事業額、人口及土地面積三項條件就佔了分配權重的85%，但計算方式僅以稅籍登記地為準，導致企業設廠或銷售貢獻多的縣市，卻無法獲得合理反映，反而讓台北市獨享最大利益，明顯失衡。

他進一步指出，人口計算也未納入14歲以下及65歲以上人口的比例差異，土地面積亦未區分平地與高山可居住人口比例，忽略了不同城市的實際負擔。李建賢強調，國家稅收應該公平分配，照顧到每一位國民，但現行財劃法卻未能做到。

台南市政府也呼籲財劃法二修有其必要性，應從「更公平、合理的方向修法！」，例如人口指標的比例應與土地面積一樣，營利事業營業額也希望將公司的產值納入。南市府舉例不公平之處，新竹市增加215億元，新竹縣增加177億元，新竹縣市共增加了392億元 ；新竹縣市加起來總人口數才104萬，而台南市總人口數186萬，增加金額卻僅174億，不但是六都之末，更比不上人口只有123.6萬人的彰化縣175億元。

台南市府指出，依據財政部所指，新版財劃法訂定的公式有「無法全數分配、未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式、未具體明定分配鄉鎮市的核計項目、指標及權重等等」爭議，財政部也表示，對於無法分配的數額，本質仍為普通統籌稅款，屬地方政府財源，中央不能移作他用，未來仍待完成修法程序後，始得進行分配。

南市府呼籲，財劃法二修時應納入「產業貢獻」「文化資產維護負擔」「地理與基礎建設負擔」等，以南科為例，南科產值逐步躍升全台之冠，但因現行分配方式以公司設立稅籍為計算依據，台南市的產業貢獻度未被納入考量，反而讓資源流向北部，對台南市造成嚴重的不公平對待。

