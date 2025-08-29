雲林統籌分配款少27億衝擊財政 張嘉郡喊話政院：趕快核實撥付
新版財劃法3月21日公布施行，雲林縣明年度估算可分配統籌分配稅款273億元，今下午突接到財政部發函通知，雲林僅獲配246.5億元，短少27億元。國民黨立委張嘉郡為雲林發聲，呼籲行政院核實撥付統籌分配稅款與一般性補助款，保障地方政府正常運作。國民黨立委王鴻薇也轟政府小動作不斷。
雲林短少27億元統籌分配稅款，將造成財政出現44億元巨大缺口，預估幼兒照顧津貼、學生營養午餐及冷氣電費、老人長青食堂等政策推動都將大受衝擊，令雲林縣長張麗善批中央讓地方「吊鼎（斷炊）」。
張嘉郡表示，地方政府是第一線面對民眾的各項民生需求，且地方基礎建設普遍不足，地方政府也都背負巨額負債，基於地方自治與新版財劃法的精神，中央應適度下放財政權，協助地方改善基礎建設、育兒津貼、老人福利等，並能招商引資、增進地方發展，以期能平衡城鄉差距。
張嘉郡表示，政府施政是一體，雲林縣民每年上繳700多億國稅，但中央卻一再跟地方斤斤計較、秤斤減兩，不但無助政府施政，也會持續加大城鄉差距，呼籲行政院核實撥付統籌分配稅款與一般性補助款，保障地方政府正常運作。
王鴻薇說，照理說都應該是增加，若按去年稅收，全部釋出應是3700多億，陸續都有地方反映，如馬祖也反映少了8000萬，雲林少27億，照理講都是不可能會發生的事情，不曉得又在做什麼手腳，小動作不斷，除了卡補助款，發的方式又不一樣。
王鴻薇表示，要了解為何統籌分配稅款變少，公式是否變動？用公式做手腳。若因撥給地方太多錢，所以要移撥地方政務，那應修「地方制度法」卻又不循此道。中央應該依法行政，雲林統籌款會支付地方人事薪資，剋扣恐讓地方發不出錢，中央不要再這樣，否則是繼續搞對抗而已。
