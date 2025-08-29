快訊

中央統籌分配稅款較去年增174億元 台南市府：仍居六都之末

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲先前對藍白聯手通過的新版財劃法，強烈表達對台南市不公平。圖／取自黃偉哲臉書

財政部依新版財政收支劃分法計算並通知各直轄市與縣（市）115年度中央普通統籌稅款配額。115年度中央普通統籌稅款總額為8488億元，台南市僅獲配497億元，年增174億元，無論是補助額或增幅均居六都之末 。

對此，台南市政府表示，台南市明年分配數497億元，比去年增加174億元。看似增加，但根據先前估算，台南市115年度即有約50億元缺口，再加上中央事權移轉需負擔超過200億元，實際財政壓力遠高於新增的174億元。

再者，一般性補助款逐年遭改列為專案補助，比例下降，使地方財源更加吃緊。唯有重新檢討與再修正新版財劃法，才有可能扭轉六都補助嚴重失衡、地方財政困境加劇的局面。

台南 財劃法 黃偉哲

