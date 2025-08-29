中央統籌分配稅款較去年增174億元 台南市府：仍居六都之末

財政部今天公布115年度統籌分配稅款，各縣市政府陸續接獲分配金額。基隆市政府表示，115年核定分得統籌稅131億元，較114年增加73億元，比原預估增加75億元少了2億元差額。基市府並指出，一般性補助款中央目前尚未核定具體金額，已變相提高地方自籌款比例，嚴重加重地方財政壓力。

2025-08-29 19:59