中央統籌分配稅款較去年增174億元 台南市府：仍居六都之末
財政部依新版財政收支劃分法計算並通知各直轄市與縣（市）115年度中央普通統籌稅款配額。115年度中央普通統籌稅款總額為8488億元，台南市僅獲配497億元，年增174億元，無論是補助額或增幅均居六都之末 。
對此，台南市政府表示，台南市明年分配數497億元，比去年增加174億元。看似增加，但根據先前估算，台南市115年度即有約50億元缺口，再加上中央事權移轉需負擔超過200億元，實際財政壓力遠高於新增的174億元。
再者，一般性補助款逐年遭改列為專案補助，比例下降，使地方財源更加吃緊。唯有重新檢討與再修正新版財劃法，才有可能扭轉六都補助嚴重失衡、地方財政困境加劇的局面。
