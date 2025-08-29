快訊

普發一萬特別條例三讀 行政院：儘速提出特別預算

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院「史上最長會期」結束，最後一天三讀通過「國安韌性特別條例」修正案等多項議案。其中尤其攸關全民普發現金1萬元的韌性條例，行政院發言人李慧芝表示，行政院會在仔細盤整後，儘速依修正案內容向立法院提出特別預算，外界預估，最快10月底之前就能開始發放。記者曾原信／攝影
立法院本會期今天結束，最後一天三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案、總預算追加預算案及「丹娜絲颱風重建特別預算」等多項議案。其中尤其攸關全民普發現金1萬元的韌性條例，行政院發言人李慧芝表示，行政院會在仔細盤整後，儘速依修正案內容向立法院提出特別預算，外界預估，最快10月底之前就能開始發放。另外，各地方一般性補助款追加636億元，行政院也承諾會依法辦理。

由於修法條文規定，普發現金必須在特別預算公布1個月內，開始發放作業；同時朝野協商也要求，行政院應在特別條例生效1個月內，編列特別預算送至立法院審議。因此外界樂觀預估，普發現金1萬元最快能在2個月內、10月底前可以開始發放。

李慧芝表示，「國安韌性特別條例」修正案是為擴大對產業的支持、加強關懷弱勢與發放現金作業所需，感謝立法院朝野各黨團的支持，行政院會在仔細盤整後，儘速依修正案內容向立法院提出特別預算。

其次，對於立法院通過主決議，要求行政院立即撥付追加的636億一般性補助款給各地方政府，李慧芝表示，政院將依法辦理。

不過，對於韌性條例修正案刪減200億元「強化電力系統」經費，以及追加預算案中，文化部及中選會分別遭刪2.8億及15.4億元，李慧芝表示行政院對此感到遺憾。她指出，「強化電力系統」經費是為了加強國內科學產業園區電力系統韌性，卓榮泰院長請經濟部及台電公司，在確保供電穩定與兼顧財政體質的前提下，盡力強化電力韌性，確保產業所需的穩定電力。

李慧芝並指出，對於立法院三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」行政院長卓榮泰先前為此特別條例先行拜會立法院長韓國瑜，而立法院協商期間也先行徵詢行政院意見，在行政院同意下，將特別預算的經費上限提高為600億元，今日三讀未刪減照案通過，行政院特別感謝立法院以民眾最迫切的需求為念，未來會依此特別預算加速災後復原工作，也期望這樣的溝通模式，能夠為日後朝野互動的典範。

行政院 立法院 普發一萬 朝野協商 丹娜絲颱風

