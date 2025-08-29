快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

中央統籌分配稅款少給基隆2億 市府：加重地方財政壓力

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中央統籌分配稅款少給基隆2億，市府：一般性補助款嚴重加重地方壓力。本報資料照片
中央統籌分配稅款少給基隆2億，市府：一般性補助款嚴重加重地方壓力。本報資料照片

財政部今天公布115年度統籌分配稅款，各縣市政府陸續接獲分配金額。基隆市政府表示，115年核定分得統籌稅131億元，較114年增加73億元，比原預估增加75億元少了2億元差額。基市府並指出，一般性補助款中央目前尚未核定具體金額，已變相提高地方自籌款比例，嚴重加重地方財政壓力。

針對新版財劃法上路及115年度統籌分配稅款，基市府今晚說明，

基隆原預估應可增加統籌分配稅款75億元，但實際核定金額僅增加73億元，比原估少了2億元。市府指出，中央公告8488億元之中央普通統籌分配稅款中，仍有345億元因法條不明確或內容矛盾，至今尚未分配。

市府表示，另針對一般性補助款，中央目前尚未核定具體金額，僅明確指出8億元社福支出維持原編列，其餘項目將納入計畫型補助，要求地方政府另行提出申請，且補助審查標準不明，補助金額不具保證，變相提高地方自籌款比例，嚴重加重地方財政壓力。

基隆市政府請中央盡速釐清賸餘稅款分配、補助申請標準與審查機制，否則將難以如期完成115年度預算編列。屆時不僅影響正常政務運作，更將波及教育、社福、公共建設等關乎民生之重大施政，對民眾權益造成嚴重損害。

基隆 財政 社福

延伸閱讀

財政部：統籌分配稅款較114年度大增89%

新版財劃法台東獲配193.3億元 縣府：尚未明確勿高興太早

明年統籌稅款分配金額出爐 財政部：已於今日正式通知地方政府

中央統籌分配稅款台中較原估算多33億元 財政局：仍要看補助款狀況

相關新聞

下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

新版財劃法3月21日公布施行，雲林縣115年度估算可分配統籌分配稅款273億元，未料今下午突接到財政部發函通知，雲林僅獲...

追加預算三讀砍59億 立院要求政院地方補助款立刻發

立法院院會今天三讀114年度總預算追加預算案，原列878億4136萬9千元，最終減列59億263萬7千元，歲出改列819...

中央統籌分配稅款較去年增174億元 台南市府：仍居六都之末

財政部依新版財政收支劃分法計算並通知各直轄市與縣（市）115年度中央普通統籌稅款配額。115年度中央普通統籌稅款總額為8...

普發一萬特別條例三讀 行政院：儘速提出特別預算

立法院本會期今天結束，最後一天三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案、總預算追加預算案及「丹娜...

中央統籌分配稅款少給基隆2億 市府：加重地方財政壓力

財政部今天公布115年度統籌分配稅款，各縣市政府陸續接獲分配金額。基隆市政府表示，115年核定分得統籌稅131億元，較114年增加73億元，比原預估增加75億元少了2億元差額。基市府並指出，一般性補助款中央目前尚未核定具體金額，已變相提高地方自籌款比例，嚴重加重地方財政壓力。

財政部：統籌分配稅款較114年度大增89%

財政部依新版財政收支劃分法新規定公式及分配指標完成設算，並保障獲配金額不低於今年度獲配數，已在今日通知地方政府，對此財部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。