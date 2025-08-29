中央統籌分配稅款少給基隆2億 市府：加重地方財政壓力

財政部今天公布115年度統籌分配稅款，各縣市政府陸續接獲分配金額。基隆市政府表示，115年核定分得統籌稅131億元，較114年增加73億元，比原預估增加75億元少了2億元差額。基市府並指出，一般性補助款中央目前尚未核定具體金額，已變相提高地方自籌款比例，嚴重加重地方財政壓力。

針對新版財劃法上路及115年度統籌分配稅款，基市府今晚說明，

基隆原預估應可增加統籌分配稅款75億元，但實際核定金額僅增加73億元，比原估少了2億元。市府指出，中央公告8488億元之中央普通統籌分配稅款中，仍有345億元因法條不明確或內容矛盾，至今尚未分配。

市府表示，另針對一般性補助款，中央目前尚未核定具體金額，僅明確指出8億元社福支出維持原編列，其餘項目將納入計畫型補助，要求地方政府另行提出申請，且補助審查標準不明，補助金額不具保證，變相提高地方自籌款比例，嚴重加重地方財政壓力。

基隆市政府請中央盡速釐清賸餘稅款分配、補助申請標準與審查機制，否則將難以如期完成115年度預算編列。屆時不僅影響正常政務運作，更將波及教育、社福、公共建設等關乎民生之重大施政，對民眾權益造成嚴重損害。

