財政部：統籌分配稅款較114年度大增89%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部指出，統籌分配稅款較114年度大增89%。圖／聯合報系資料照片
財政部依新版財政收支劃分法新規定公式及分配指標完成設算，並保障獲配金額不低於今年度獲配數，已在今日通知地方政府，對此財部指出，115年度中央統籌分配稅款規模8841億元，較114年度4676億元增加4165億元，大幅成長89％。

財政部也表示，鑑於新版財劃法第16條之1所訂公式有無法全數分配、未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式、未具體明定分配鄉（鎮、市）核計項目、指標及權重等爭議問題，行政院於今年2月27日已移請立法院覆議，希望能解決前述問題，但立法院於今年3月12日仍作成決議維持原案，因此分不出去。

對此爭議問題，財政部於今年8月15日邀集會商，其中序位分數定義與計分方式及鄉（鎮、市）分配公式的處理方式，已獲致共識；至於普通統籌稅款90.5％分配本島直轄市及縣（市）及2.5％分配離島的計算公式，其分子按本島各市縣及離島分開計算，分母則規定按全部直轄市及縣（市）計算，致無法全數分配問題，地方政府雖有建議採行政解釋等作法，但鑑於分配公式的分母，文義上已明確規定按全部直轄市及縣（市）計算，尚無法逾越法律文義範圍予以解釋逕予分配。

財政部進一步表示，財部依上述會議結論通盤研議處理方式後，於今年8月27日函頒「115年度中央統籌分配稅款分配及撥付作業注意事項」作為執行依據。至於上述無法分配的數額，本質上仍為普通統籌稅款，屬地方政府財源，中央不能移作他用，未來仍待完成修法程序後，始得進行分配。

