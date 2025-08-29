普發現金「民進黨才有能力發4次」 劉和然批蘇巧慧雙標
民進黨立委蘇巧慧在社群媒體Threads發文「民進黨才有能力發4次錢」，引發討論。新北市副市長劉和然今天表示，蘇巧慧說法證實民進黨一直在政治操作，「發得出現金是民進黨政績？」蘇巧慧要不要聽聽自己在講什麼。
劉和然說，之前民進黨不講道理反對普發現金，還說已經違憲，現在罷免失敗了，馬上就說要普發現金，也不違憲了，這不證實了就是政治操作「要不要聽聽自己在講什麼？」
劉和然說，民進黨在蘇貞昌擔任行政院長時期，財劃法上一毛錢都沒有多給新北，蘇貞昌沒有、蘇巧慧也沒有；現在財劃法修法通過後，新北市爭取到374億經費，蘇巧慧不僅阻止法案通過，還嗆「搶得太少」，這不是雙標，什麼才是雙標，真的是吃新北夠夠。
