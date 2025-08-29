快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
新版財劃法3月21日公布施行，台東縣115年度獲中央普通統籌分配稅款獲配193.3億元。本報資料照
新版財劃法3月21日公布施行，台東縣115年度獲中央普通統籌分配稅款獲配193.3億元。本報資料照

新版財劃法3月21日公布施行，台東縣115年度估算可分配統籌分配稅款130億元，未料中央普通統籌分配稅款分配各地方政府明細表消息傳出後，台東獲配193.3億元，增加60億元，縣府表示，還未明朗化，勿高興太早。

縣府財經處表示，中央還有4億元補助款仍未到位，且明年度的一般性補助也未明確，這次看似增加60億元，但這都未扣掉經常性補助款項，加減之後不一定分配款增加，況且稅款分配還不是指定經費，搞不好是競爭型經費。

財經處強調，目前整體分配款都還未扣除各項支出，會和主計單位討論後，才會有明確的數據對外說明。

台東 補助款 財劃法

相關新聞

美參議員訪台 威克爾：美台持續合作至關重要

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）、參議員費雪（Deb Fischer）今天搭乘美國空軍行政...

追加預算三讀砍59億 立院要求政院地方補助款立刻發

立法院院會今天三讀114年度總預算追加預算案，原列878億4136萬9千元，最終減列59億263萬7千元，歲出改列819...

下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

新版財劃法3月21日公布施行，雲林縣115年度估算可分配統籌分配稅款273億元，未料今下午突接到財政部發函通知，雲林僅獲...

普發現金「民進黨才有能力發4次」 劉和然批蘇巧慧雙標

民進黨立委蘇巧慧在社群媒體Threads發文「民進黨才有能力發4次錢」，引發討論。新北市副市長劉和然今天表示，蘇巧慧說法...

新版財劃法台東獲配193.3億元 縣府：尚未明確勿高興太早

新版財劃法3月21日公布施行，台東縣115年度估算可分配統籌分配稅款130億元，未料中央普通統籌分配稅款分配各地方政府明...

明年統籌稅款分配金額出爐 財政部：已於今日正式通知地方政府

新版財劃法今年3月21日經總統公布施行，財政部今（29）日發出新聞稿說明，已按新法規定的稅課收入劃分比例，並以明年度中央...

