新版財劃法台東獲配193.3億元 縣府：尚未明確勿高興太早
新版財劃法3月21日公布施行，台東縣115年度估算可分配統籌分配稅款130億元，未料中央普通統籌分配稅款分配各地方政府明細表消息傳出後，台東獲配193.3億元，增加60億元，縣府表示，還未明朗化，勿高興太早。
縣府財經處表示，中央還有4億元補助款仍未到位，且明年度的一般性補助也未明確，這次看似增加60億元，但這都未扣掉經常性補助款項，加減之後不一定分配款增加，況且稅款分配還不是指定經費，搞不好是競爭型經費。
財經處強調，目前整體分配款都還未扣除各項支出，會和主計單位討論後，才會有明確的數據對外說明。
